Un menú festivo de 272.600 euros

¿Qué tienen en común grupos tan dispares como Bulego, Remember Queen, Ribera Canta, Puro Relajo, La Furia, Oñatiko Musika Banda, Rockalean, Sukar, Letagin, el ... trikititilati Roberto Etxeberria, el folk irlandés de The Taverners, Nhil, Andrigina, la orquesta Meteoro o DJs? Pues básicamente que todos ellos pondrán su pincelada musical a los san migeles y rosarios.

El menú festivo de las fiestas patronales ya está cocinado y en él no faltan sus platos estrella (tamborradas, sokamuturras, Herri Eguna y disfraces) junto a todo un salpicón de citas socioculturales y musicales. Entre las novedades, un taller y exhibición de castellers el día 27, y la fusión de percusión y pirotecnia de Deabru Beltzak el domingo de Rosario. También podría calificarse como novedoso, pese a ser de dominio público desde hace meses, la ubicación de las barracas, que debido a las obras de la plaza se trasladan a Olaiturri y ofrecerán tres jornadas de precio reducido a 1,5 euros cada vuelta.

Estas y otras cuestiones fueron desgranadas por el concejal de cultura Iñaki Olalde, la alcaldesa. Izaro Elorza y la técnico de cultura Edurne Soraluze en la presentación de unas fiestas que este año llegarán por separado. Dos largos fines de semana, a los que hay que sumar todo el maratón de citas previo ( tamborrada infantil, Atsolorra, el día de las comparsas, los perros, los pinceles, los bolos, el mus...).

Entre la novedades, un taller y exhibición de castellers y la fusión de percusión y pirotecnia de Deabru Beltzak«La implicación y esfuerzo colectivo de una veintena de agentes socioculturales es una de las fortalezas de los sanmigeles y rosarios» Debidos a las obras de la plaza, la zona próxima a la intervención urbanística estará cercada durante las sokamuturras

La alcaldesa Izaro Elorza puso en valor la colaboración de una veintena de agentes socioculturales y la comisión de txosnas, a la hora de dar forma y enriquecer el programa de fiestas. «Oñati es un pueblo vivo. Desde mayo hasta este mismo fin de semana los barrios y distintos colectivos han organizado un buen número de citas festivas y ese espíritu de colaboración es una de las fortalezas de los sanmigeles. Es un programa elaborado con mimo, que tiene un poco de todo; música, juegos, citas infantiles, gastronomía, cultura...».

También agradeció el trabajo de Lur Gesalaga, la ganadora del concurso para ilustrar la portada del programa de fiestas que llegará a todas las casas los próximos días. Un menú «confeccionado durante meses con mimo, ilusión y mucha dedicación para ofrecer una fiestas diversas, completas y pensadas para todos los gustos» recalcó.

Aunque oficialmente las celebraciones despegarán el día 28, el maratón de citas estará servido desde el viernes 19, con partidos del campeonato de pelota mano Emakume Master Cup, y el festival de bertsolaris que adelanta su fecha y cambia de escenario: del polideportivo pasa a Santa Ana antzokia.

Al día siguiente será el turno de la bienvenida a los bebés 'Atsolorra', la tamborrada infantil y la concentración de comparsas organizada por Kanpantxo Kultura Elkartea, que reunirá a la agrupación de Oñati y su cantera, al gigante Sebastián, a los colosos de Atzeko kale, y a los grupos invitados de Villabona y Tafalla. El balonmano, el tiro con arco y el mus también tendrán su hueco.

El domingo 21 cogerán el relevo el concurso de pintura al aire libre y el certamen internacional de habilidad de perros pastor. Y al caer el despegue oficial de los sanmigeles en domingo, ese fin de semana previo tampoco faltarán citas para calentar motores. con el concierto de Bulego y la apertura de las txosnas el viernes 26 y castellers y partidos de pelota el sábado junto a las auzolinpiadak que organizan las txosnas .

Tras un trepidante mes, las fiestas estallarán definitivamente el domingo 28 con la bajada del txantxiku y el estruendo de los tambores. Ese primer asalto se prolongará hasta el martes y tras apenas dos días de tregua, llegará el turno de los Errosaixuak con los populares Herri Eguna y Bixamon Rosario,

En ambos asaltos, no faltarán las sokamuturras (el 30 de septiembre y el 6 de octubre) que debido a las obras del entorno de la plaza obligarán a cercar la zona próxima a la actuación urbanística, que estará cerrada al público.

Presupuesto y campañas

En cuanto a la economía festiva, Edurne Soraluze, explicó que el presupuesto asciende a 272.600 euros, y las dos partidas más importantes son para colectivos locales (66.500 euros) y contrataciones (90.500 euros). En montajes e infraestructuras se invierten 30.000 euros y en sonorizaciones 26.000.

La técnica de cultura agradeció el trabajo y el esfuerzo que realizan de la brigada, el personal de servicios y la Policía Municipal, y recordó también, que los tiques para la comida de Herri Eguna, están a la venta en los establecimientos hosteleros Izarraitz, Arrano, Batzokia y Ore Gozo.

En el apartado musical podría decirse que el plato fuerte es el grupo azkoitiarra Bulego con su exitosa fórmula de pop rock electrónica, junto al tributo a Queen, o la rapera La furia. Pero Puro Relajo repite por tercer año consecutivo y nunca defrauda, y Oñatiko Musika Banda continúa explorando colaboraciones para acercarse a nuevos públicos y junto a Iker Martínez de Zuazo, Iratxe Egaña (bajista de Sukena) y la pianista Arantzazu Saiz sonará en clave de rock con versiones de clásicos de Bon Jovi, En Tol Sarmiento, Queen o The Rolling Stones.

En la recta final de la comparecencia la alcaldesa instó a oñatiarra y foráneos a «disfrutar y pasarlo bien» en las celebraciones, pero siempre «desde el respeto» y apostando «por la convivencia». Con ese objetivo, se pondrá en marcha una campaña especial contra las agresiones sexistas, que contará con puntos de información del 26 al 29 de septiembre y los días 3 y 6 de octubre, así como con un teléfono de atención directa (688 602 089).

Elorza incidió en que «la violencia puede manifestarse de múltiples formas y con diferentes grados de intensidad», y señaló que, «aunque pueda haber conductas que parezcan menores, es importante comunicarlas y pedir ayuda».