Olalde con el pañuelito de 'Atsolorra', Elorza con el cartel diseñado por Lur Gesalaga y Soraluze con el de la campaña contra la violencia sexista. MARIAN

Oñati

Un menú festivo de 272.600 euros

Bulego, La furia, un tributo a Queen o colaboraciones rockeras con la Banda, son algunos de los platos fuertes musicales, con Puro Relajo repitiendo en la Bixamon de Rosario

Marian González Lizarralde

Oñati

Sábado, 13 de septiembre 2025, 20:37

¿Qué tienen en común grupos tan dispares como Bulego, Remember Queen, Ribera Canta, Puro Relajo, La Furia, Oñatiko Musika Banda, Rockalean, Sukar, Letagin, el ... trikititilati Roberto Etxeberria, el folk irlandés de The Taverners, Nhil, Andrigina, la orquesta Meteoro o DJs? Pues básicamente que todos ellos pondrán su pincelada musical a los san migeles y rosarios.

