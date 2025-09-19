'Lifting urbanístico' a Mendiko Kale

Mendiko kale se sumergirá en obras después de fiestas. «Aún no tenemos una fecha concreta, pero nuestra intención es es que esta nueva fase ... del plan de accesibilidad arranque en octubre. Así se manifestaba el edil de urbanismo Iñigo Ruiz tras adjudicarse el contrato a la empresa Artzamendi con un presupuestro de 286.100 euros (más el IVA) y un plazo de ejecución de cuatro meses.

El proyecto de reurbanización encargado en su día a LKS Krean destacaba el «deficiente» estado de conservación urbanística de una calle que antaño delimitada la frontera del casco histórico con las zonas rurales más cercanas, de ahí su nombre, a lo que sumaba el cableado a la vista en las fachadas de los edificios.

Así, el lavado de cara de Mendiko Kale contempla, por un lado, su transformación en una plataforma de un único nivel, es decir, con la acera y la calzada a la misma altura.

Además de renovarse el pavimento y eliminarse los baches y los hundimientos, se intervendrá en la rampa y las escaleras. Se ampliará la primera y se estrechará la segunda, dándoles a ambas más calidez al incorporar vegetación al espaio.

Más vegetación

Se acometerá, asimismo, la obra civil necesaria para el futuro soterramiento del cableado que discurre por las fachadas (alumbrado, energía y telecomunicaciones), y la supresión de los pasos aéreos.

Según puede leerse en el proyecto, «el firme existente se reeemplazará por una solera de hormigón armado con acabado superficial impreso a base de molde de losa de piedra, mientras que las aceras se renovarán con piezas prefabricadas de tipo ecogranic», que están cubiertas de un compuesto químico que reduce la polución que generan los gases de los coches, ya que pese a ser una calle peatonal, hay tránsito de vehículos a garajes.

Además, se colocará una cenefa longitudinal del mismo material «para delimitar visualmente la transición entre calzada y acera».

La reforma de la rampa y las escaleras, adaptándolas a la normativa actual de accesibilidad, es otra de las claves de un 'lifting', que permitirá, a su vez, mejorar el sistema de drenaje, rediseñando varios sumideros y modificando las pendientes en puntos específicos.