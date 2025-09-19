Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

La calle tendrá una plataforma única con la acera y la calzada al mismo nivel y se reformarán la rampa y las escaleras que conectan con Errekalde. MARIAN

Oñati

'Lifting urbanístico' a Mendiko Kale

Las obras para garantizar la accesibilidad y mejorar la estética y seguridad de calle arrancarán después de fiestas y durarán cuatro meses

Marian González Lizarralde

Oñati

Viernes, 19 de septiembre 2025, 20:21

Mendiko kale se sumergirá en obras después de fiestas. «Aún no tenemos una fecha concreta, pero nuestra intención es es que esta nueva fase ... del plan de accesibilidad arranque en octubre. Así se manifestaba el edil de urbanismo Iñigo Ruiz tras adjudicarse el contrato a la empresa Artzamendi con un presupuestro de 286.100 euros (más el IVA) y un plazo de ejecución de cuatro meses.

