Ganbara Faktoria, a por otro año de cine repleto de proyectos y viajes musicales

A Ganbara Faktoria le va de cine y no solo por su exitosa y prolífica andadura. Cada vez participa en más bandas sonoras, y ... en vísperas del estreno de 'Karmele', película dirigida por Asier Altuna que se verá en la Sección Oficial del Festival de San Sebastián, las voces oñatiarras ya están inmersas en otro proyecto cinematográfico. Este sábado se meten en los estudios de Zarautz a grabar la música de 'Gaua', la nueva película de Paul Urkijo, con quien ya colaboraron en 'Irati'.

El nuevo curso comienza a todo tren para las distintas formaciones de Ganbara Faktoria y si OGA se viste de cine, Hots prepara las maletas para participar en el Festival Internacional que a partir del jueves y hasta el domingo se celebrará en Varna (Bulgaria).

Todo un reto para el que la formación que dirige Aitor Biain se ha preparado a fondo, «Es un programa muy exigente que mañana entonaremos como ensayo final en Santa Ana en un recital que dará comienzo a las 18.30 horas y al que invitamos a disfrutar» relató en la puesta de largo de la nueva campaña coral.

Ganbara Faktoria quiere seguir animando a consumir cultura, socializar la música coral y acercarla a todos los públicos y todas las formaciones afrontan un nuevo curso musical con muchas ganas de «exprimir la voz y alimentar el oído» que es precisamente el lema del curso que acaba de comenzar.

Arantzazu Murua, Javi Retegi, Nerea Parra y Aitor Biain incidieron en la presentación de la temporada en las ganas que todos tienen de seguir disfrutando y haciendo disfrutar de la cultura musical, así como en la importancia de seguir sumando socios y amigos a Ganbara Faktoria para seguir fomentando el canto entre niños, jóvenes y adultos, sobre todo entre los más txikis debido a las crisis de voces infantiles, que es lo que más preocupa en la factoría txantxiku.

La escuela de canto de Ganbara trabaja la música, la voz y el ritmo desde los tres años abarcando la expresión corporal, la danza, las música y las técnicas vocales.

En diciembre a Mallorca

Además de los inminentes proyectos cinematográficos OGA prepara su participación en los ciclos de música de Mungia y Markina y en el festival coral de Binissalem que en diciembre se celebrará en Mallorca, sin descuidar el concierto sinfónico 'The creation' que pondrán en escena en Navidad

Ganbara Kantu Eskola, a su vez, grabará antes de que finalice el año en estudio el cuento musical 'Olentzero eta ipuin magijkoa' aumentando el material didáctico en euskera. Un proyecto que llevan años alimentando y que en 2024 seguirá creciendo en 2026 con 'Barbartxo'.

No será el único estreno, preparan un nuevo musical: 'Move it', ultiman los encuentros corales infantiles de Debagoiena, e 'Ikastetxeak kantari' volverá a tener presencia en los tres centros escolares oñatiarras.

Hots seguirá creciendo y volando y la semana que viene vivirá una nueva aventura internacional, en Bulgaria Además seguirá homenajeando a las mujeres compositoras y estrenará la producción A.M.A en el marco de la factoría social.

Aequus Ensemble también sigue avanzando y evolucionando y antes de que finalice el año ofrecerá dos grandes conciertos: 'Tempo' con obras de Haydn y Mozart y 'The cretion' de la mano de OGA. Seguirá ofreciendo además conciertos pedagógicos , estrenará «Lumen et vis» y seguirá acercando programas musicales de dificultad y calidad.

Y para sacar adelante todas estas iniciativas y otras que irán tomando forma, que txikis y adultos sigan disfrutando y haciendo disfrutar de la música coral, y la agrupación tenga recursos para poder financiarse y seguir en primera línea, Ganbara ha relanzado la campaña de captación de socios.

Una bonita forma de ayudar a mantener un proyecto coral que tiene también un componente social en Ganbara Soziala con el taller de canto de San Martin Egoitza y los proyectos en colaboración con Afagi.