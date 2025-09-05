Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Nerea Parra, Aitor Biain, Arantzazu Murua y Javi Retegi en la presentación del nuevo curso que tiene el lema 'Exprime la voz y alimenta el oído». MARIAN

Oñati

Ganbara Faktoria, a por otro año de cine repleto de proyectos y viajes musicales

Las voces de OGA graban este sábado en Zarautz la banda sonora de 'Gaua' la nueva película de Paul Urkijo, mientras Hots ultima el certamen internacional de Varna (Bulgaria)

Marian González Lizarralde

Oñati

Viernes, 5 de septiembre 2025, 20:31

A Ganbara Faktoria le va de cine y no solo por su exitosa y prolífica andadura. Cada vez participa en más bandas sonoras, y ... en vísperas del estreno de 'Karmele', película dirigida por Asier Altuna que se verá en la Sección Oficial del Festival de San Sebastián, las voces oñatiarras ya están inmersas en otro proyecto cinematográfico. Este sábado se meten en los estudios de Zarautz a grabar la música de 'Gaua', la nueva película de Paul Urkijo, con quien ya colaboraron en 'Irati'.

