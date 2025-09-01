Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Cuando finalicen las obras, el mercadillo volverá al entorno de la plaza. MARIAN

Oñati

Errementeri cogerá el relevo de Santa Marina como sede eventual del mercadillo

A partir del día 13 y hasta que finalicen las obras de la plaza, los puestos ambulantes de ropa se mudan al entorno de Bidebarrieta

Marian González Lizarralde

Oñati

Lunes, 1 de septiembre 2025, 20:06

Santa Marina se despedirá definitivamente este sábado del mercadillo ambulante de ropa. Tras ser durante décadas la sede de los puestos de venta semanal, ... en 2012 cedió el testigo al entorno del mercado de abastos, pasando a convertirse en su enclave eventual cuando llegaban las barracas, en Corpus y San Migeles.

