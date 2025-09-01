Errementeri cogerá el relevo de Santa Marina como sede eventual del mercadillo

Santa Marina se despedirá definitivamente este sábado del mercadillo ambulante de ropa. Tras ser durante décadas la sede de los puestos de venta semanal, ... en 2012 cedió el testigo al entorno del mercado de abastos, pasando a convertirse en su enclave eventual cuando llegaban las barracas, en Corpus y San Migeles.

En julio, al arrancar las obras del entorno del quiosco de la plaza, Santa Marina volvió a recibir el mercadillo, pero a partir del próximo día 13 cederá también la categoría de sede eventual a Errementeri plaza, en el barrio de Bidebarrieta, que precisamente este pasado fin de semana se ha vestido de fiesta.

El Consistoriooñatiarra considera que es un emplazamiento más idóneo, por la confluencia de tráfico que se da en Santa Marina y los problemas de aparcamiento existentes, y en adelante la plazuela de Errementeri será la sede eventual del mercadillo.

No solo mientras duran las obras que se están ejecutando entre el frontón y el quiosco de Foruen Enparantza, también cuando lleguen las barracas, cumpliendo la función que hacia Santa Marina que este sábado se despedirá definitivamente del mercadillo.

En obras hasta 2026

Y mientras el mercadillo de ropa se prepara para estrenar sede eventual, las obras de su emplazamiento habitual continúan a buen ritmo. Para lucir hay que sufrir dice el refranero, y pese al estado que presentará la plaza en fiestas, los plazos de los fondos europeos Next aprietan, «y en cuestión de obras, sobre todo en espacios tan céntricos, nunca hay fecha buena» señalan fuentes municipales.

La transformación del espacio comprendido entre el quiosco y el frontón de la plaza en un lugar «más agradable, accesible, inclusivo y funcional» se prevé finalizar en el primer trimestre de 2026 tras una inversión de 673.300 euros.

Tras las obras, el quiosco ganará protagonismo abriéndose hacia la fuente con unas gradas orientadas hacia un nuevo espacio de medio círculo en la zona ajardinada, que podrá utilizarse para espectáculos de pequeño formato, o para colocar sillas y disfrutar de actuaciones con el quiosco como escenario.

Asimismo se realzarán los jardines para poner en valor el arbolado y la vegetación. Se busca potenciar el uso de esta zona verde con la instalación de bancos corridos y recorridos accesibles. Una distribución que reforzará la presencia del árbol de Gernika oñatiarra y de la fuente-escultura dedicada al general Elorza, dos elementos simbólicos que se pondrán en valor integrándose en los jardines, utilizando la pavimentación, la simetría y las formas geométricas como recurso.

En la explanada que conecta con el frontón, todo el pavimento será reacondicionado con un firme plano y antideslizante, apropiado para el juego y capaz de soportar, como hasta ahora, las cargas de camiones y barracas. Se quiere mantener su carácter polivalente, que siga siendo un espacio preferente del ocio infantil, así como sede del mercadillo los sábados y de las barracas en fiestas.

En zona del mercado, a su vez, se sustituirá la actual rampa por otra definitiva que cumpla las condiciones de accesibilidad, y se colocará la plataforma exterior al mismo nivel que la azoka, con el fin de crear un espacio continuo sin barreras . Y para hacer más cálida y cómoda la estancia en el espacio que se utiliza para sentarse y en algunos puntos de las gradas del frontón, la fría piedra se cubrirá con listones de madera.