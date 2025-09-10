Oñati«Ir a Bulgaria ya es un premio, vamos a disfrutar y tratar de hacer un buen papel»
Hots Abesbatza viaja este jueves rumbo a Varna con muchas ganas: «Hemos trabajado duro para poder estar en la Champions del mundo coral»
Miércoles, 10 de septiembre 2025, 20:15
«Ilusionada y con unas ganas tremendas de disfrutar de nuevo de un certamen internacional y conocer otras culturas». Así parte este jueves Hots Abesbatza ... rumbo a Bulgaria, concretamente a Varna. Pese al madrugón y las horas de viaje (saldrán a las 4 de la mañana de Oñati y llegarán a su hotel a las 6 de la tarde) estaban deseando hacer las maletas y volver a sentir la adrenalina escénica de los concursos.
«Hemos trabajado muchísimo, llevamos prácticamente todo el repertorio de memoria y tenemos una puesta de escena muy cuidada –explica el director Aitor Biain–. Son un total de 16 de obras llenas de matices y de colores, tanto históricos como musicales, con las que tenemos el reto de hacer un buen papel», relata.
Tiene claro que «en este tipo de certámenes internacionales , que te cojan ya es un premio y el objetivo es disfrutar con el trabajo sobre el escenario». Pero también que «van a darlo todo por conseguir un buen resultado».
Buenas sensaciones
Lo cierto es que viajan a Bulgaria con las voces bien entrenadas. «Las sensaciones son buenas y el tercer premio que conseguimos en Gasteiz fue un revulsivo. Cantar en Varna es como jugar la Champions coral y en citas así hay que darlo todo. Tenemos un grupo competitivo y de buen nivel y tenemos ganas de estar a la altura, de hacer un buen papel», señalaba este miércoles Biain mientras ultimaba la maleta.
La expedición oñatiarra, compuesta por 35 voces, la pianista Amaia Zipitria y el propio Biain, viajará en avión de Bilbao a Bucarest (Rumanía) vía Frankfurt, y luego se desplazará hasta Varna en autobús. Nada más llegar, a la ciudad portuaria de la costa del Mar Negro se pondrán manos a la obra con el repertorio, ya que el certamen arranca este viernes.
Hots competirán con otras ocho formaciones llegadas de Singapur, Hungría, Indonesia, Estonia, Turquía, Italia, Polonia y Rumanía en un intenso fin de semana en el combinarán música y cultura, haciendo también un poco de turismo. El viaje de regreso será el lunes, en este caso vía Munich.
