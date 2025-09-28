La bajada del txantxiku desata el jolgorio en Oñati El concierto de tributo a Queen es el plato fuerte de una jornada de San Miguel marcada por las tradiciones y el parque infantil

Marian González Lizarralde Domingo, 28 de septiembre 2025, 23:34

La bajada del txantxiku ha desatado este domingo definitivamente la fiesta en Oñati. La popular ranita se ha descolgado desde la 'kanpandorre' a las txosnas acordándose del pueblo palestino con un pañuelo que también portarían luego todas las compañías tamborreras. Arrancaban así oficialmente los sanmigeles, y el ambiente evidenciaba las ganas de exprimirlos a tope. Los concurridos brindis de dantzaris, tambores y barriles que ya calentaban motores para su gran noche y la lluvia de confeti han dado paso a los bailes de Sukar y al show de Andrigina Drag.

El concurso local de bolos ha sido el encargado de ambientar la matinal con 79 participantes y Gorka Zelaia como ganador con 6 txirlos, mientras el pasacalles reivindicativo festivo a ritmo de txaranga de Sare y las acrobacias de Zirkozaurre recogían el relevo antes del txupinazo oficial.

Tras los primeros bailes, tocaba hacer parada para cenar y coger fuerzas con las que afrontar la medianoche de los tambores y dar paso a una juerga que para muchos se habrá prolongado hasta la mañana de este domingo.

Conciertos e hinchables

La festividad de San Miguel, los espacios infantiles y la música acaparan la agenda tras la primera gran parranda. La diana de Aita Madina Txistulari Taldea despierta la programación a las 9.00 horas con misa mayor a las 12.00. Al mediodía abrirá también el parque infantil que se acondicionará en Etxaluze. De 12.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas, castillos hinchables, ludoteca, trenecito y juegos mantendrán entretenidos a los más txikis.

Otro imprescindible de la jornada es el concierto de la Banda, que tiene un marcado protagonismo en las fiestas y, después de salir de pasacalles con los txistularis, ofrecerá un concierto (13.00) en la plaza. Por la tarde, nueva cita con el parque infantil y otro clásico del día: el campeonato local de tiro al plato en Txopekua. No obstante, la actividad que ha despertado más expectación es el espectáculo 'Remember Queen', un concierto de tributo a la mítica banda británica y a su carismático líder, Freddie Mercury, que promete ambientazo a partir de las 20.00 horas en la plaza.

Oñati