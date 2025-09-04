Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

La salida y entrada de los txorimalos suele ser todo un espectáculo y sus pasacalles multitudinarios. MARIAN

Oñati

Atzeko Kale prende la mecha de un trepidante y festivo mes de septiembre

Sus populares txorimalos han calentado motores en redes sociales invitando a disfrutar este fin de semana de la edición 99 de las marchosas fiestas'

Marian González Lizarralde

Oñati

Jueves, 4 de septiembre 2025, 20:19

Txarran y compañía cuentan las horas para su gran fin de semana. Ya están aquí los Atzeko Kales y si hay un símbolo de ... las populares fiestas, esos son sus cabezudos, que no faltarán ninguno de los tres días a su cita. No extraña, por tanto, que la comisión festiva haya editado un vídeo con ellos para calentar el ambiente de la edición 99 de los Atzeko Kales.

