Atzeko Kale prende la mecha de un trepidante y festivo mes de septiembre

OñatiAtzeko Kale prende la mecha de un trepidante y festivo mes de septiembre
Sus populares txorimalos han calentado motores en redes sociales invitando a disfrutar este fin de semana de la edición 99 de las marchosas fiestas'
Jueves, 4 de septiembre 2025, 20:19
Txarran y compañía cuentan las horas para su gran fin de semana. Ya están aquí los Atzeko Kales y si hay un símbolo de ... las populares fiestas, esos son sus cabezudos, que no faltarán ninguno de los tres días a su cita. No extraña, por tanto, que la comisión festiva haya editado un vídeo con ellos para calentar el ambiente de la edición 99 de los Atzeko Kales.
A punto de cumplir su primer siglo, lo cierto es que las fiestas no necesitan presentación. La proximidad de los sanmigueles, la excelente situación del barrio, y el buen hacer de sus organizadores, convierten anualmente los 'Atzeko kales' en punto de arranque de los inminentes sanmigueles. Los sanmartines, el Haurren Eguna, la Tamborrada Infantil y el Concurso Internacional de Perros, desembocarán definitivamente en la vorágine de las fiestas patronales.
Pero antes, un trepidante mes de septiembre ayuda a entrenarse para la fiesta. Aires rockeros prenden este viernes (21.30) la mecha del mes más marchoso del calendario oñatiarra y ésta no se apagará hasta la Bixamon de Rosario. Los grupos protagonistas de la jornada inaugural son Andutx, Ameba, Gorroto Bala, Letagin y DJ Liatugarete,
Hasta que llegue la noche, los protagonistas serán los más txikis, con la tradicional carrera de cintas a las 17.30, y el primer pasacalles de gigantes y cabezudos a las siete y media.
Antes, las 19.00, abrirá la txosna solidaria de Hotz que pondrá pintxos de tortilla y bocadillos a la venta con el objeto de recaudar fondos para destinarlos a Palestina, y a las 19.30 tendrá lugar una concentración de Etxerat bajo el lema 'Gotzon Telleria etxera!'
Toro de fuego y pirotecnia
El sábado, el programa arrancará a las 13.00 con la popular degustación de caldo y brindis en recuerdo de los vecinos difuntos, que dará paso, a las 14.30, a la auzo bazkaria.
Por la tarde, a las 18.30, el segundo pasacalle de los gigantes y cabezudos, y a las 20.00 recital de Andoni Ollokiegi. Los conciertos continuarán al anochecer con Golden Blend y Balantza Erromeria, y no faltarán entre una y otra propuesta musical, dos clásicos de las fiestas: el toro de fuego o 'suzko zezena' y los fuegos artificiales.
El domingo, la programación despertará a las 16.30 horas a ritmo de mus, con inscripciones desde media hora antes en el bar Galicia. Luego, a las 17.30 horas, la tercera y última cita con los gigantes y cabezudos, y a partir de las 19.00 horas romería con Gauargi, seguida del sorteo de la rifa festiva y el txupinazo de despedida de unas fiestas que el año que viene serán centenarias.
