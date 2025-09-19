Atsolorra, comparsas y tamborrada infantil

M. G. OÑATI. Viernes, 19 de septiembre 2025, 20:17 Comenta Compartir

A falta de poco más de una semana para que la bajada del txantxiku descorche definitivamente la diversión, la agenda prefiestas llega hoy repleta de citas. La bienvenida a los bebés nacidos desde los pasados sanmigeles a+brirá la programación a las 11.00. Media hora después los colosos oñatiarras (Oñatiko konpartsa, Konpartsa txikia, Sebastián y Atzeko kaleko konpartsa) e invitados gigantes de Villabona y Tafalla llevarán la fiesta a las calles, como aperitivo de la tamborrada infantil que, a partir de las 18.00, protagonizará el primer gran redoble de tambores desde Bidaurreta a la Plaza.