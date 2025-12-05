La tómbola de Axtroki repartirá 2.000 obsequios entre clientes del comercio local

K. O. eskoriatza. Viernes, 5 de diciembre 2025, 20:27 Comenta Compartir

Comprar en el comercio local eskoriatzarra puede tener regalo gracias a la tómbola organizada por la asociación de comerciantes Axtroki. Este novedosa iniciativa se pondrá en marcha a partir del próximo martes, día 9, coincidiendo con el inicio de la campaña navideña.

Los comercios y servicios del municipio repartirán dos mil obsequios entre sus clientes. Por cada compra o servicio contratado, como por ejemplo en el caso de peluquerías, el cliente recibirá un boleto. Al abrirlo descubrirá si le ha correspondido alguno de los obsequios de la tómbola de Axtroki.

Los obsequios incluyen artículo como monederos, bolsos, mochilas, botellas-cantimplora... que serán entregados en mano en el momento.

Más de veinte comercios locales participan en la tómbola de Axtroki, y la campaña de regalos continuará hasta agotar las existencias de obsequios.

Es la primera vez que la asociación Axtroki organiza esta tómbola. Su propósito es premiar el consumo en el comercio local durante la campaña navideña y fidelizar a la clientela.

Garajes del polideportivo

Por otro lado, último día para presentar reclamaciones a la relación provisional de personas admitidas y excluidas en el sorteo de garajes del polideportivo será este martes, día 9. En caso de existir reclamaciones, se aprobarán o rechazarán con una nueva resolución de alcaldía.

En caso de no presentarse reclamaciones, la lista provisional quedará aprobada definitivamente y el sorteo se celebrará el día 10 a las 18.30.

Por otro lado, el Ayuntamiento ha iniciado un proceso de selección para buscar un nuevo arrendatario para la explotación del servicio del bar del hogar de jubilados, cuyo contrato actual está próximo a finalizar. El contrato es para cuatro años e incluye, entre otros, los servicios de limpieza de los utensilios e instalaciones, el servicio de portería en el hogar del jubilado y la limpieza de los aseos públicos ubicados en la planta baja del edificio.