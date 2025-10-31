Los centros escolares reducen su consumo de energía y agua

Los centros escolares radicados en el municipio, Luis Ezeiza Herri Eskola y Arizmendi-Almen, han logrado notables reducciones en sus consumo de energía y de ... agua al término del primer curso del proyecto IkastetxeKlik. Un proyecto promovido por Debagoiena 2030 y dirigido a fomentar el ahorro y la eficiencia energética en los centros educativos. Kulturklik ha impulsado la colaboración activa de toda la comunidad educativa en el objetivo de socializar la cuestión de la transición energética.

Los beneficios de este proyecto han sido cuantificado en ambos centros educativos. En Almen, el consumo eléctrico se redujo un 4,8 por ciento; el de gas, un 18,7 por ciento y el de agua, un 33,4 por ciento. En Luis Ezeiza, por su parte, la disminución fue del 32 por ciento en electricidad; de 41,6 por ciento, en gas y de 21,3 por ciento, en agua.

Debagoiena 2030

La iniciativa Debagoiena 2030 impulsó el proyecto IkastetxeKlik en el valle con la colaboración de los ayuntamientos, entre ellos el de Eskoriatza. Durante los dos años que duró el proyecto han contado con el apoyo de la empresa EkoON, especializada en el campo de la eficiencia energética.

En el marco del proyecto IkastetxeKlik los escolares aprendieron cómo ahorrar electricidad o agua, el manejo de los luxómetros y conocieron y utilizaron cocinas solares.

Una comisión mensual asesorada por EkoOn planteó medidas de ahorro en los diferentes consumos, como poner bridas para controlar los escapes de agua de las fuentes, colocar botellas de agua en las cisternas del baño, eliminar luces innecesarias, colocar luces de bajo consumo o identificar consumos fantasma, adaptar los calendarios y horarios de las estufas, programar todos los equipos (ordenadores...) en forma de ahorro de energía...