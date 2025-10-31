Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Escolares eskoriatzarras paricipantes en el proyecto. OLIDEN

Eskoriatza

Los centros escolares reducen su consumo de energía y agua

Almen y Luis Ezeiza logran ahorro de hasta el 33,4% de agua y 32% en la electricidad con el proyecto IkastetxeKlik de Debagoiena 2030

Kepa Oliden

Eskoriatza

Viernes, 31 de octubre 2025, 20:26

Los centros escolares radicados en el municipio, Luis Ezeiza Herri Eskola y Arizmendi-Almen, han logrado notables reducciones en sus consumo de energía y de ... agua al término del primer curso del proyecto IkastetxeKlik. Un proyecto promovido por Debagoiena 2030 y dirigido a fomentar el ahorro y la eficiencia energética en los centros educativos. Kulturklik ha impulsado la colaboración activa de toda la comunidad educativa en el objetivo de socializar la cuestión de la transición energética.

