Elgeta

Kantsatzeke invita a subir la cima de Mallaga desde Gernika el día 21

La salida del grupo montañero mantendrá la inscripción abierta para su próxima salida hasta este próximo jueves, inclusive

Juan Antonio Migura

elgeta.

Sábado, 13 de septiembre 2025, 20:37

Kantsatzeke Mendi Taldea programa para el próximo domingo una caminata hasta Mallega (403 metros) con partida desde la Villa Foral.

La propuesta es de un trayecto de 16 kilómetros en una zona sin demasiadas pendientes y con un desnivel positivo total de 650 metros. De regreso descenderán hasta Gernika por Kosnoaga o Haizerrota.

Los interesados en participar, saldrán a las 8.00 horas de Plaza, pueden apuntarse con los datos personales y teléfono hasta el 18 de septiembre en facebook, kantsatzeke@gmail.com o en el WhatsApp 690 740 056. Hay que señalar disponibilidad para llevar vehículos. El precio será de 10 euros.

