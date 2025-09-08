Artajona es este miércoles el destino de la salida de Xalbadorpe Jubilatu Elkartea

El programa para septiembre de Xalbadorpe Jubilatu Elkartea desarrolla la primera cita este miércoles con la excursión que realizarán a la localidad navarra de ... Artajona, que ha suscitado el interés de 41 socios y socias.

La salida tendrá lugar a las 9.00 horas desde la Plaza para trasladarse al municipio de la comarca de Olite, que engloba a 27 municipios. Artajona dista en 141 kilómetros. Un pueblo de algo más de 1.400 habitantes con reclamos turísticos como su casco, parroquia y monumentos funerarios prehistóricos, y una larga y fructífera tradición de cooperativas agrícolas.

Para el 16 de septiembre la convocatoria de Xalbadorpe invita a participar en un cursillo de cocina que ofrecerá Loli Ibañez en Ozkarbi Elkartea. Los interesados deben llamar al teléfono 617 184 930.

Para el día siguiente, 17 de septiembre, se anuncia la visita mensual del servicio abierto de podología que se ofrecerá a partir de las 8.45 horas en el kultur etxe. La cita previa en el 653 741 964 (Uri Gallego).

Para despedir el mes, el jueves 25 de septiembre, en Espaloia, tendrá lugar la obra de teatro 'Clarabet', de la compañía Oroimena antzerki taldea desde las 17.00 horas.