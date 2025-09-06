La temporada de verano en las piscinas se prolonga hasta el 14 de septiembre

La piscina exterior de Agorrosin Gunea amplía una semana la temporada de verano del 8 al 14 de septiembre con un horario de 11. ... 00 a 19.00 horas en una temporada estival que puede batir los récord de usuarios. «Vamos camino de mejorar la cifras aunque todavía están sin contabilizar los datos de septiembre», apuntan desde el consistorio.

El Ayuntamiento ahora mismo tiene como principal preocupación adjudicar las obras para la reparación de cubierta dañada por el vendaval. Estiman que ha mediados de mes se conocerá la empresa que de partida afronta un plazo de ejecución de tres meses y medio en los que la piscina cubierta no se podrá utilizar. «A lo largo de este mes de septiembre se conocerá exactamente la fecha en la que comenzarán los trabajos. No obstante, y a sabiendas de que los trabajos empezarán hacia otoño, en septiembre no se realizará la limpieza general que permitirá mantener abierta la instalación una semana más. Los usuarios serán avisados del cierre en el momento oportuno para no causar problemas», destacan.

Octubre o noviembre conocerán el recorte de servicios para que se desarrollen las obras de reparación integral de la cubierta de Agorrosin Gunea. Un tejado que fue seriamente afectado por los fuertes vientos del 20 y 21 de marzo.

Las rachas arrancaron o deformaron parte de la chapas exteriores. Los desperfectos obligaron a tener veinte días clausuradas las bañeras para una reparación provisional que ha permitido que la instalación mantenga a día de hoy su actividad ordinaria.

Simultáneamente al arreglo temporal, el Ayuntamiento solicitó a la ingeniería Sestra la redacción del proyecto para la recuperación completa de la superficie afectada, y posteriormente sacó a concurso la adjudicación de las labores. Los trabajos salieron a licitación por un importe de 833.765 euros, IVA incluido. El plazo de ejecución estimado por Sestra era de 13 a 14 semanas.

La ejecución supondrá el cierre de la bañera cubierta mientras que el resto de los equipamientos como gimnasios, cursos, bar, balneario y otros podrían seguir en marcha porque disponen de una cubierta distinta.

El nuevo tejado irá anclado a la estructura interior que se mantendrá con la actual configuración. Además se equipara la envolvente exterior con la preinstalación para placas solares.

En la valoración de las propuestas de las empresas constructoras, que se desarrollan estos días, tendrá un peso importante el plazo de ejecución, que podría ser inferior al inicialmente establecido de 14 semanas. El objetivo es privar el mínimo de tiempo posible de las piscinas a bañistas y deportistas.

Alta demanda

El Ayuntamiento ha ofrecido datos de usuarios durante el verano y destacado que «2025 tiende a lograr la asistencia más alta de los últimos años». El número de abonados este años en junio ha sido los 4.268, en julio 4.709, en agosto, 4.166 y en septiembre 4.116. Las cifras mayores en los últimos cuatro años a excepción de junio de 2024 con 5.116.

En el capítulo de usuarios junio registra 28.294, julio 24.116 y agosto 15.291. Cifras sólo superadas por julio de 2024 con 28.963.