Siete días más para disfrutar de las piscinas exteriores si la climatología acompaña. MIGURA

Bergara

La temporada de verano en las piscinas se prolonga hasta el 14 de septiembre

El Ayuntamiento adjudicará este mes la reparación de la cubierta dañada y anunciará las fechas de cierre de la bañera grande cubierta por las obras

Juan Antonio Migura

Bergara

Sábado, 6 de septiembre 2025, 20:53

La piscina exterior de Agorrosin Gunea amplía una semana la temporada de verano del 8 al 14 de septiembre con un horario de 11. ... 00 a 19.00 horas en una temporada estival que puede batir los récord de usuarios. «Vamos camino de mejorar la cifras aunque todavía están sin contabilizar los datos de septiembre», apuntan desde el consistorio.

Espacios grises

