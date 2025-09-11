Los primeros puntos de la liga se disputan este viernes en Agorrosin por el juvenil

El estreno oficial de toda la estructura de fútbol del BKE corresponde este viernes por la tarde al Juvenil Nacional, a partir de las ... 21.00 horas en Agorrosin, ante el Arratia, un recién ascendido. Esta curiosa fecha y hora se han acordado con el rival para liberar a los jóvenes jugadores ante los inminentes Sanmartines.

Este sábado llega el turno para el División de Honor masculino que abre competición oficial fuera de casa en el campo de Mintxeta ante el Elgoibar, desde las 17.00 horas.

Los juveniles mahoneros asentados en las últimas campaña en el máximo nivel autonómico persiguen la permanencia, como apunta el nuevo técnico Dani Antolino, «el equipo saldrá a competir para llegar lo más arriba posible con el objetivo claro de lograr la continuidad en una categoría que es muy exigente. Nos enfrentamos a clubes con grandes estructuras futbolísticas como el Athletic, Real, Alavés, y demás».

Para el entrenador venezolano Antolino, con experiencia en varios países de Sudamérica como analista de fútbol y en la Uda y Mondra además de dirigir el juvenil Preferente bergarés, «es muy importante seguir en esta categoría con un equipo integrado al 80% por jugadores locales a los que damos la posibilidad de competir contra los grandes y mostrar sus cualidades».

El preparador llega al banquillo para cubrir la marcha de Iñaki Mardaras al Antiguoko de la misma categoría pero con mayores aspiraciones. El entrenador bergarés ha visto en el conjunto donostiarra una oportunidad irrechazable para un técnico que tiene el mérito de haber llevado a los mahoneros desde la categoría provincial a la máxima de Euskal Herria en campañas consecutivas.

La plantilla de 23 hombres del juvenil está formada por 18 locales y 5 fichajes. Son los juveniles de BKE: Xabat Unamuno, Hodei Zangitu, Oier Uzin, Paulo Gabilondo, Asier Famiuiar, Iker Unanue, Xabier Igartua, Gorka Alberdi, Adei Garmendia, Adrian Igartza, Iker Urkiola, Ekhi Larrañaga, Almedi Mujica, Unax Rodriguez, Xabat Arregi, y Xabier Igartua. Los cadetes locales Unax Maeztu e Iker Bolibar. Los fichajes de Eneko Urkola, del Eibar; Iker Barrenetxea, del Amaikak Bat; Mikel Urtega, del Mendaro; Aimar Uribarren, del Mondragón; y Xuban Gurrutxaga, del Elgoibar.