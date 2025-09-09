Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Las diez noticias clave de la jornada
El Ayuntamiento realiza un seguimiento anual al programa de prevención y atención que inició en 2014. B.U.

Bergara

Prevención de incendios y apoyo social a mayores que viven solos, van de la mano

Ochenta nuevas incorporaciones a un programa municipal que motoriza 640 viviendas y a sus residentes

Juan Antonio Migura

Bergara

Martes, 9 de septiembre 2025, 20:27

El plan de detección de necesidades sociales y prevención de incendios que tiene como objetivo mejorar el bienestar y la seguridad en el hogar ... de la población mayor, ha cerrado ejercicio con la incorporación de 80 nuevos ciudadanos y actúa sobre un total de 640 viviendas.

