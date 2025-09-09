Prevención de incendios y apoyo social a mayores que viven solos, van de la mano

El plan de detección de necesidades sociales y prevención de incendios que tiene como objetivo mejorar el bienestar y la seguridad en el hogar ... de la población mayor, ha cerrado ejercicio con la incorporación de 80 nuevos ciudadanos y actúa sobre un total de 640 viviendas.

El programa está gestionado desde los servicios sociales municipales con un doble objetivo, de una parte la prevención de riesgos contra los fuegos en el hogar, y de otra, la detección de las necesidades sociales y asistenciales que puedan tener algunos residentes. Está dirigido a personas mayores de 80 años que convivan solas o con otra persona mayor de 65 años.

Desde su puesta en marcha en 2014, se ha trabajado en esa doble dirección para conocer situaciones de vulnerabilidad, soledad y de necesidades sociales a través de entrevistas, a la vez que realizar un estudio de riesgos de incendio doméstico y llevar a cabo la instalación de uno o varios detectores de humo para minimizar riesgos.

«En el 91% de las visitas a domicilio no se ha apreciado peligro de incendios, pero en el 9% se han identificado varios riesgos. En estos últimos casos se han dado recomendaciones a los propietarios para que tomen medidas», señalan desde los servicios públicos.

La visita también facilita la realización de un croquis de cada casa para tener información sobre la distribución en caso de incendio, y aportan a los residentes información de autoprotección para saber cómo actuar ante un siniestro de estas características.

Estos planos, un total de 1.012, incluidos los nuevos y los de años anteriores, están a disposición de la Policía Municipal para que los bomberos y policías locales dispongan de información detallada en una emergencia.

En 2025 se han puesto 81 nuevos detectores de fuego, en algunos hogares más de uno. Teniendo en cuenta las nuevas altas y los trabajos de mantenimiento realizados, hoy en día hay 704 detectores en funcionamiento en la localidad.

El Ayuntamiento realiza labores de mantenimiento anual en los detectores previamente instalados para prolongar la garantía de seguridad.

Diagnóstico social

En base a los datos recogidos en las entrevistas, el 74,21% de las viviendas atendidas no necesitan ayuda social especial, mientras que el 25,78% han solicitado información sobre recursos social y otros. Las peticiones se han centrado en el reconocimiento o revisión de la situación de dependencia; el servicio de teleasistencia y su funcionamiento; el servicio de ayuda a domicilio; el servicio de compañía prestado por el voluntario; sobre pastilleros para tomar medicamentos; necesidad de acondicionamiento del baño; peticiones para que el edificio disponga de ascensor, entre otras demandas.

En cada vivienda han dejado hojas resumen sobre estos recursos, recomendando que acudan a los servicios sociales para ampliar la información e iniciar los trámites.

Combatir la situaciones de soledad es otro de los objetivos y las visitas son un primer paso. En la escala usada para medir la soledad, de 0 a 11, los técnicos apuntan que «63 viviendas presentan resultados superiores a 6 puntos, es decir, un 9,8% de las viviendas atendidas muestran signos de soledad. Este dato será analizado especialmente para adoptar las medidas necesarias». Como recoge el informe anual «cabe destacar que no se han detectado situaciones de maltrato».

En la valoración de la calidad del servicio, apuntan, «los ciudadanos ponen una nota media de 9,3 al programa», y añaden «también se han recogido quejas y propuestas de mejora del servicio para futuras ediciones.

El coste del programa en 2025 ha sido de 31.994 euros.