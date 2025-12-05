Donar juguetes o bonos para luchar contra la exclusión

J. A. M. BERGARA. Viernes, 5 de diciembre 2025, 20:27 Comenta Compartir

La Cruz Roja de Debagoiena, a través de los voluntarios de su base operativa en San Prudencio, en el barrio de Elorregi, gestiona la campaña de recogida de juguetes nuevos para que los niños y niñas en riesgo de exclusión puedan celebrar estas fechas como los demás.

La campaña quiere entregar juguetes nuevos en estas fechas especiales a más de 250 niños y niñas de familias vulnerables o en riesgo de exclusión social de la comarca. En los últimos años han sido más de mil niños y niñas del Alto Deba los que han recibido juguetes de la iniciativa solidaria. El año pasado a 275 niños y niñas accedieron al programa, en 2023 fueron 250 beneficiarios, y 278 en 2020, que supuso un salto cuantitativo frente a los 195 de 2019.

Los juguetes llegan a las familias más vulnerables a través la colaboración de los servicios sociales y organizaciones de los distintos municipios. Los servicios sociales entran en contacto con las familias que atienden dando cuenta de la campaña, y son las propias familias las que solicitan o no la ayuda.

El programa está orientado a niños de 0 a 12 años en riesgo de exclusión social.

Bonos y aportación directa

La recaudación de fondos para comprar juguetes este año se realizará a través de bonos que los voluntarios y voluntarias de Cruz Roja Alto ofrecen, de nuevo, los días 12 y 13, en el hipermercado Eroski de Arrasate. Además está habilitada su cuenta corriente (ES52 3035 0050 72 0500751008. Concepto: 20055-Juguete/Jostailua). Recibe donaciones de cualquier importe para esta campaña solidaria.

También pueden hacerlo en los cestos instalados en el Eroski arrasatearra, o entregarlo directamente en la sede bergaresa de San Prudencio.

Los voluntarios

La labor sociosanitaria y solidaria cuenta en Degaboiena con cerca de 90 personas voluntarias, «un grupo de personas, desde los 18 a los más de 70 años de edad, motivados por ofrecer una ayuda útil ante las dificultades de algunas personas para alcanzar un suficiente nivel de bienestar físico, mental y social que les permita desarrollar una vida lo más plena posible en nuestra sociedad», explica el presidente, Javier Igartua.

Los interesados en echar una mano pueden contactar con la Cruz Roja en San Prudencio, en el teléfono 943 76 55 76 o a través del correo electrónicoaltodeba@cruzroja.es.

En la campaña 'Juguete educativo' participan 25 voluntarios recaudando os fondos, en la recogida de los juguetes nuevos y posterior reparto.