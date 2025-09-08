El tercer programa Hazilan se presenta este jueves en la Mancomunidad

La tercera edición del programa de inserción laboral Hazilan se presentará este jueves día 11 en una jornada informativa que tendrá lugar en la Mancomunidad a las 10.00 horas y para el que se recomienda inscripción previa (943 793399).

Sin embargo, el plazo de inscripción para participar en este programa de inserción laboral para personas cualificadas desempleadas de la comarca permanecerá abierto hasta el viernes 19.

La Agencia de Desarrollo de Debagoieneko Mankomunitatea organiza este programa dirigido a personas con un nivel de cualificación medio-alto pero con dificultades de inserción o reinserción laboral. Esta edición comenzará el 29 de septiembre.

Hazilan ofrece formación para potenciar las habilidades personales y de búsqueda de trabajo para abordar del mundo laboral sin miedo, y prácticas, para impulsar la experiencia profesional.

En las dos primeras ediciones han participado 25 personas. Más de la mitad han sido personas desempleadas de larga duración; y una cuarta parte reciben la prestación de RGI.

Aunque se han detectado algunas dificultades respecto al anterior proyecto Hazilan, sobre todo a la hora de buscar prácticas (por el perfil profesional y nivel de formación de los participantes, por las prácticas necesariamente remuneradas...) los resultados de inserción laboral están siendo bastante buenos.

El 15% de los participantes ha encontrado trabajo antes de finalizar el proyecto y ha abandonado el programa. Las prácticas han sido realizadas por el 32%, ya que otro 28% ha encontrado trabajo antes de realizarlas. Y otro 25%, de momento, sigue buscando trabajo.

Para participar en Hazilan es requisito estar empadronado en alguna localidad de Debagoiena, hallarse en desempleo y poseer un ciclo de Formación Profesional de grado medio o superior, o un grado universitario.

El proyecto consta de un taller de competencias transversales de 80 horas y un periodo de prácticas en empresas remuneradas de 2 a 9 meses.