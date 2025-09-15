Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Este sábado habrá ocasión de elaborar pizzas y degustarlas. DV

Arrasate

Un taller para aprender a elaborar pizzas animará la feria mensual baserritarra

La feria de productos locales tendrá lugar este sábado en Sebero y se requiere inscripción previa para participar en el taller de pizzas

El Diario Vasco

Arrasate.

Lunes, 15 de septiembre 2025, 20:15

Este sábado día 20 se celebrará la feria del tercer sábado del mes en la plaza Seber Altube. El horario de la feria será de 9.00 a 13.30 horas. Habrá oportunidad de comprar los productos autóctonos que ha dado el verano, con vendedores habituales que ya conocemos. Como cada mes, entre los clientes, se sorteará una cesta de productos locales.

Además de los puestos habituales de hortalizas, pan, pastelería, conservas... este mes de septiembre se ha organizado un taller para aprender a elaborar pizza.

Será un taller tanto para jóvenes como para adultos, en el que se utilizarán productos de la feria para elaborar sus pizzas. Al final, cada uno se llevará su pizza a casa para hornearla .

De todas formas, allí también habrá ocasión de hacer unas pizzas y degustarlas. Las plazas son limitadas y es necesario inscribirse en la web izenemateak.arrasate.eus.

