Talgo reconoce a una alumna de la Escuela Politécnica en los Premios Talgo 2025

La compañía ferroviaria Talgo concede a la estudiante de Mondragon Goi Eskola Politeknikoa, Erika Domínguez Romero, técnica de laboratorio en Mondragon Unibertsitatea, el Premio ... Talgo de Relevancia de la Mujer en la Formación Profesional. Un premio que en esta edición ha contado con 36 candidaturas.

Este galardón, que está dotado con 25.000 euros, refuerza al compromiso de Talgo con la igualdad de oportunidades y el impulso del talento técnico femenino.

Las otras cuatro finalistas de este premio fueron Rocío García, delineante proyectista industrial y jefa de producción en Caltasa; Lara Leal, base Building Senior Planner en Amazon, Naïs Moya, responsable de I+D en Laboratorios Vectem y Zara Rodríguez, calderera/soldadora en Gusa maquinaria.

Tras iniciar su carrera en un campo distinto y enfrentarse a la falta de oportunidades, Erika Domínguez Romero decidió reinventarse apostando por una formación técnica que le ofreciera estabilidad y realización profesional. Cursó el Ciclo Formativo de Grado Superior en Programación de la Producción en Fabricación Mecánica en la Escuela Politécnica Superior de Mondragón, y recientemente ha completado también el Grado Superior en Diseño en Fabricación Mecánica, reforzando su perfil técnico en el entorno industrial. Trabaja como técnica en el laboratorio de materiales en la Universidad de Mondragón, donde está especializa en la caracterización mecánica, térmica y microestructural de materiales mediante técnicas avanzadas. Su labor está estrechamente vinculada al tejido industrial de la zona, al que apoya ofreciendo servicios tecnológicos especializados y adaptados a las necesidades reales del sector.