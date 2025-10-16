Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Erika Domínguez Romero con el galardón. DV

Arrasate-Mondragón

Talgo reconoce a una alumna de la Escuela Politécnica en los Premios Talgo 2025

Kepa Oliden

Arrasate-Mondragón

Jueves, 16 de octubre 2025, 20:26

La compañía ferroviaria Talgo concede a la estudiante de Mondragon Goi Eskola Politeknikoa, Erika Domínguez Romero, técnica de laboratorio en Mondragon Unibertsitatea, el Premio ... Talgo de Relevancia de la Mujer en la Formación Profesional. Un premio que en esta edición ha contado con 36 candidaturas.

