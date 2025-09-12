Smartlog, nuevo patrocinador oficial del equipo femenino de baloncesto Ointxe en LF2

El equipo de 2ª División Nacional masculino del club seguirá manteniendo el nombre de Mondragon Unibertsitatea, y el logo de la Universidad seguirá manteniéndose en todos los equipos junior y senior del Ointxe. ·

DV Arrasate Viernes, 12 de septiembre 2025, 09:35 Comenta Compartir

Smartlog Group ha firmado un acuerdo de colaboración con el equipo femenino del club de baloncesto Ointxe, que compite en Liga Femenina 2, convirtiéndose en patrocinador principal durante las dos próximas temporadas. Como parte del acuerdo, la marca Smartlog lucirá en el frontal de las camisetas del equipo, además de contar con otros beneficios promocionales vinculados a la imagen del club.

El equipo femenino del Ointxe debutó hace apenas tres años en 2ª División Nacional, dando continuidad a la excelente calidad de su cantera. En este breve periodo de tiempo ha logrado ascender de manera continuada, hasta alcanzar en 2024 la Liga Femenina 2, tercera competición a nivel estatal, un recorrido que refleja su esfuerzo, compromiso y dedicación.

Tras lograr la permanencia en su debut en la competición, Smartlog se une ahora al proyecto de Ointxe, un club profundamente arraigado en la comarca del Alto Deba, y que promueve valores como inclusión, respeto, pasión y esfuerzo. Principios que encajan con la filosofía de Smartlog y que fundamentan esta colaboración.

Xabier Zubizarreta, CEO de Smartlog Group, ha declarado: «Nuestra apuesta por el deporte va más allá de la visibilidad de marca. Apoyamos iniciativas que generan impacto positivo en la sociedad y nuestro entorno. Con el Ointxe compartimos la visión de fomentar el talento local, la igualdad de oportunidades y la superación colectiva. Estamos orgullosos de acompañar al equipo femenino en esta etapa».

Por su parte, en palabras de Oihane Agirre, presidenta del club Ointxe, «para un club como el Ointxe, contar con el apoyo de Smartlog es un gran impulso. Este patrocinio nos da estabilidad para seguir creciendo, y refuerza el vínculo que ya mantenemos gracias a su apoyo a nuestro equipo Ointxapeldunak».

Con este acuerdo, Smartlog refuerza una vez más su apuesta por el deporte como una herramienta poderosa para generar impacto positivo en la sociedad. Apoyar al equipo LF2 de Ointxe es la manera de contribuir al desarrollo del talento local y fomentar la igualdad de oportunidades del entorno.

Así, ya son dos los equipos del club que cuentan con el respaldo del Grupo, el conjunto femenino de LF2 y Ointxapeldunak, equipo mixto de personas con discapacidad del que Smartlog es principal patrocinador desde 2024, y cuyo principal objetivo es fomentar la integración real de estas personas en la sociedad a través de la práctica y los valores del baloncesto.

Mondragon Unibertsitatea

Por otro lado, otra noticia positiva para esta temporada es que el equipo de 2ª División Nacional masculino seguirá contando con el patrocinio de Mondragon Unibertsitatea y luciendo el nombre y el logo de la Universidad asimismo en todos los equipos junior y senior del Ointxe.

El equipo ha experimentado una gran transformación en su plantilla, empezando por su entrenador. Julen Berrocal ha dado paso a Arri, que vuelve a dirigir al primer equipo masculino del Ointxe.

En cuanto a los jugadores, la transformación es total y el club inicia una nueva etapa con el foco puesto en la cantera. La mayoría de los jugadores de la plantilla de la pasada temporada o bien ha dejado la práctica del baloncesto o han optado por cambiar de equipo, y solo continúan Martin Buesa y los canteranos Alex Lorenzo, Mikel Zurutuza, y Julen Lorenzo.

La gran novedad y muy ilusionante para toda la afición es la vuelta al club de 2 jugadores de la cantera que llevaban varios años viviendo en el extranjero: por una parte Beñat Barberena, que ha estado varios años trabajando en China, y por otra Txomin Aiastui tras su etapa en Francia. Ambos han regresado a Euskadi y han querido comprometerse con el Ointxe para ayudarle en los objetivos que se abren en esta nueva etapa.

Hay que resaltar igualmente el ascenso de varios jugadores junior, como es el caso de Kepa Maidagan, Markel Zubía, y Euken Nurlan, que se sumarán a otros jugadores de la cantera como Aitzol Aretxaga y Oier Badiola. También se incorpora a la plantilla el catalán Pol Pagés que sumará en experiencia al resto de la plantilla.