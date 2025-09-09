Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Las diez noticias clave de la jornada
Presentación de la Semana de Movilidad Sostenible ayer en Biteri. OLIDEN

Arrasate-Mondragón

La Semana de la Movilidad Sostenible tendrá a la bicicleta como protagonista

Habrá talleres prácticos para electrificar y reparar bicis, y este sábado se abrirá la recogida para el mercado Birzikleta que tendrá lugar el día 20

Kepa Oliden

Arrasate-Mondragón

Martes, 9 de septiembre 2025, 20:27

La Semana de la Movilidad que se celebra del 16 al 20 de septiembre tendrá a la bicicleta como protagonista principal. De entrada, la ... Mancomunidad ha organizado para este sábado 13 un curso práctico gratuito para aprender a electrificar la bici. Serán dos sesiones de dos horas, en euskera, comenzando a las 09.30 y a las 12.00.

