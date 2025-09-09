La Semana de la Movilidad Sostenible tendrá a la bicicleta como protagonista

La Semana de la Movilidad que se celebra del 16 al 20 de septiembre tendrá a la bicicleta como protagonista principal. De entrada, la ... Mancomunidad ha organizado para este sábado 13 un curso práctico gratuito para aprender a electrificar la bici. Serán dos sesiones de dos horas, en euskera, comenzando a las 09.30 y a las 12.00.

También este sábado se abrirá el plazo para la recepción de material usado con destino a la feria Birzikleta que tendrá lugar el día 20 en el mercado de abastos de 11.00 a 13.30 horas. Cualquier cosa con ruedas y sin motor, como todo tipo de bicis, triciclos, patines, ruedas, cascos, velocímetros, guantes, maillots..., puede ser sacado a la venta en el mercado Birzikleta de segunda mano. Un evento que se instituyó en 2003 –con un paréntesis entre 2020 y 2023– y que se ha consolidado como el actos estelar de la Semana de la Movilidad Sostenible.

Las entregas se recogerán el sábado en el Mercado Municipal de 11.30 a 13.30, y también el martes 16 y jueves 18 de 11.30 a 12.30 y de 17.00 a 19.00 horas. Por otro lado, y continuando con las bicis, el miércoles 17 habrá un taller ambulante de reparación de bicicletas en Biteri de 09.00 a 15.30. Quienes presenten la tarjeta Mugi podrán beneficiarse de un servicio gratuito de revisión y ajuste de la bicicleta.

Urbano gratis

Como de costumbre, durante la semana del 16 al 22 el transporte urbano será gratuito para todos los usuarios, y también se reeditará el programa 'Eskolara Oinez' (a la escuela a pie). En el mismo participará el alumnado del centro de Erguin de Arrasate Herri Eskola.

La novedad de esta edición de la Semana de la Movilidad Sostenible vendrá con la fiesta de presentación de la iniciativa Plazabizi, el viernes 19. Este proyecto nace con el propósito de recuperar espacios públicos, fomentar la movilidad sostenible e implicar activamente a la comunidad del barrio.

La participación ciudadana será clave en la fiesta que se desarrollará en Arizmazubi, donde habrá un circuito de bicicletas de equilibrio y taller de manualidades y una intervención artística de ThinkFast.

En el Paseo de Arrasate se expondrán paneles con el diagnóstico del proyecto y diferentes puntos de información.

Frente a la iglesia de camino a Santa Bárbara Oreka Cycling Space organizará exhibición y pruebas de bicicletas.

Y por último, bajo Santa Bárbara habrá juegos para niños y familias (circuitos de agua, arcilla y arte con barro). Además realizarán visitas guiadas para conocer el patrimonio histórico y natural de Santa Bárbara.