Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Algunos artículos de artesanía puestos a la venta en una anterior edición del mercadillo. DV

Arrasate-Mondragón

San Juan de Dios organiza un mercadillo con artesanía elaborada por pacientes

Usuarios del hospital hacen trabajos artesanía en terapia ocupacional, y sacarán a la venta sus creaciones este viernes en Sebero de 10.00 a 12.30

Kepa Oliden

Arrasate-Mondragón

Miércoles, 8 de octubre 2025, 20:29

Comenta

Collares, bolsas de tela y de lana, cajas de madera, bálsamos labiales, gorros de lana, cerámica... La artesanía confeccionada por los pacientes del hospital ... San Juan de Dios será un año más expuesta para su venta mañana viernes 10 con ocasión del Día Mundial de la Salud Mental. El tradicional mercadillo de artesanía se instalará en la plaza Sebero Altube de 10.00 a 12.30 horas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Cierra por sorpresa un popular restaurante de comida rápida en San Sebastián pese a su estrategia de crecimiento
  2. 2

    Ternua vende por partes su negocio para afrontar la deuda y Loreak Mendian ya tiene comprador
  3. 3

    Uno de los fundadores de Loreak Mendian compra la marca a Ternua por 800.000 euros
  4. 4 La aplaudida acción de unos vecinos de un barrio de San Sebastián: «¿Para qué pagamos impuestos?»
  5. 5

    La Nao Santa María ya está en Donostia: «Te teletransporta a la época de Colón»
  6. 6 Imanol Alguacil muestra su nueva vida en Arabia Saudí: «Todavía estoy en proceso de adaptación»
  7. 7 La playa de La Concha de San Sebastián se transforma en un gran lienzo solidario para celebrar los 25 años de Calcuta Ondoan
  8. 8 Rescatan los cuerpos de los cuatro desaparecidos en el derrumbe de un edificio en obras en Madrid
  9. 9

    El absentismo laboral en Osakidetza repunta y escala hasta el 10,5%
  10. 10 La tortilla de patata que quiere reinar en San Sebastián y abre su tercer local en la ciudad

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco San Juan de Dios organiza un mercadillo con artesanía elaborada por pacientes

San Juan de Dios organiza un mercadillo con artesanía elaborada por pacientes