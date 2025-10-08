San Juan de Dios organiza un mercadillo con artesanía elaborada por pacientes

Collares, bolsas de tela y de lana, cajas de madera, bálsamos labiales, gorros de lana, cerámica... La artesanía confeccionada por los pacientes del hospital ... San Juan de Dios será un año más expuesta para su venta mañana viernes 10 con ocasión del Día Mundial de la Salud Mental. El tradicional mercadillo de artesanía se instalará en la plaza Sebero Altube de 10.00 a 12.30 horas.

Newsletter

«Son los propios usuarios del hospital los que atienden y cobran, y se van rotando al frente de los stands» del mercadillo, explicaba la terapeuta ocupacional de Elena García.

Los productos de artesanía se venderán como de costumbre a precios económicos. El objetivo no es obtener beneficio económico sino «reinvertir la recaudación en actividades lúdicas con los propios pacientes» señalaba esta terapeuta. Así, con las ventas del año pasado se costearon una excursión el pasado mes de junio a Tolosa para visitar el Museo Topic. Y con el fruto del mercadillos del viernes, «realizaremos otra excursión».

Más de 50 pacientes de San Juan de Dios participan en los talleres de artesanía que se desarrollan dentro de la actividad de terapia ocupacional del hospital.

Usuarios de 5 de las y 6 unidades de que consta el hospital tomar parte desarrollan esta actividad. «Son entre 10-14 pacientes por cada unidad» indicaba Elena García.

Estigma

Uno de los propósitos fundamentales de iniciativas como el mercadillo de mañana se dirige a «normalizar y romper estigmas sociales de la enfermedad mental».

También con ese fin llevarán a cabo este jueves una concentración en Gesalibar compartida por los dos hospitales, San Juan de dios y Fundación Hospitalarias (antes Aita Menni).

A las 11.30 horas pacientes de ambos centros se concentrará en la plaza del barrio bajo el lema 'contra el estigma', y con unas 'instrucciones de cuidado' basadas en los principios de empatía, escucha activa, evita prejuicios e inclusión.

Los dos hospitales psiquiátricos con sede en el barrio de Gesalibar atienden este juevs conjuntamente a más 1.700 pacientes y dan empleo a casi 1.500 personas entre psiquiatras, médicos internistas, psicólogos, terapeutas ocupacionales, trabajadores sociales, enfermeros, auxiliares, personal de mantenimiento y administración...