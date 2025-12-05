PSE-EE exige «compromiso» para instalar la estación de Zalduspe en el presupuesto

El grupo municipal del PSE-EE vuelve a defender el proyecto de la estación intermodal de autobuses entre las propuestos en materia de movilidad, ... accesibilidad y urbanismo que han presentado al proyecto de presupuestos del próximo año, cuya aprobación se someterá al pleno este martes.

Newsletter

El portavoz socialista Aritz Murua ha señalado que el Grupo Municipal Socialista «mantiene una posición constructiva y abierta al diálogo con en el objetivo de llegar a acuerdos con el objetivo de buscar el bienestar de la ciudadanía. Esa es la razón por la que estamos en las instituciones: para trabajar desde el consenso, aportar soluciones y mejorar la vida de nuestras vecinas y vecinos».

Murua ha vuelto a defender el proyecto de la estación intermodal porque «queremos fomentar la sostenibilidad y favorecer la conectividad de todo el municipio. Creemos que esta iniciativa debe seguir encima de la mesa porque, entre otras cosas, evitaría la entrada de unos 500 autobuses cada día por el centro del municipio». Dado que hay que modificar las normas subsidiarias para que esto sea posible, «exigimos que haya un compromiso que permita la instalación de la estación intermodal en Zalduspe. Así mismo pedimos la adquisición de 15 bicicletas eléctricas a disposición de la ciudadanía mediante alquiler».

«Esta iniciativa debe seguir encima de la mesa porque evitaría la entrada de unos 500 autobuses cada día por el centro»

El Grupo Municipal Socialista ha propuesto además realizar estudios de viabilidad sobre la conexión y acceso general al barrio de San Josepe y San Andrés, entre el instituto de Musakola y la calle Doneztebe y entre las calles de Altamira y Altamira-Goikoa y todo mediante ascensores.

Trasera de la calle Agerre

En el ámbito urbanístico, los socialistas proponen diversas actuaciones «muy demandas» por la ciudadanía. Es el caso de un proyecto para la parte trasera de la calle Agerre donde se recojan las necesidades de esta zona en materia de asfaltado, recogida de aguas, mobiliario urbano y luminaria, la realización de un diagnóstico sobre el muro de la calle Ergüin, cuyo aspecto es «muy preocupante y peligroso», otro proyecto para Gudarien Plaza, la reparación o cambio del adoquinado de la calle Zerkaosteta Y el mantenimiento de la parte exterior del edificio Kulturola.

Asimismo, se propone incrementar de 7.000 a 10.000 euros la subvención para la asociación para el cuidado de gatos callejeros Kaonbi.

Desarrollo urbano equilibrado

Con estas propuestas el PSE-EE de Arrasate reafirma su compromiso con un modelo de municipio más accesible, sostenible y con mayor calidad de vida para todas sus vecinas y vecinos. «Buscamos no solo atender las necesidades inmediatas de la ciudadanía, sino también sentar las bases para un desarrollo urbano equilibrado que combine movilidad eficiente, servicios públicos de calidad y espacios urbanos seguros y bien cuidados», ha explicado Murua.