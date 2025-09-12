'Pon tu bici a punto con la Mugi' llegará a la plaza Biteri el miércoles

El departamento de Movilidad, Turismo y Ordenación del Territorio llevará el próximo miércoles, día 17, la acción 'Pon a punto tu bici con Mugi ' ... a la plaza Biteri.

Según ha informado la diputada Azahara Domínguez, coincidiendo con la Semana Europea de la Movilidad, una furgoneta-taller prestará un servicio de reparación básica de bicicletas a todas aquellas personas que presenten su tarjeta MUGI personalizada.

Además, en colaboración con la Autoridad Territorial del Transporte de Gipuzkoa (ATTG), se ofrecerá la asistencia necesaria a todas aquellas personas que quieran solicitar una tarjeta MUGI.

Aquellas personas que deseen revisar sus bicicletas o que requieran de asesoramiento para sacarse una tarjeta Mugi personalizada podrán hacerlo entre las 10.30 y las 14.00 horas en la plaza Biteri de Arrasate.

Al igual que en anteriores ediciones, las personas que se acerquen a la furgoneta-taller podrán participar en el sorteo de dos bicicletas así como 60 recargas por valor de 20 euros en sus tarjetas Mugi. «Queremos que Gipuzkoa siga siendo un territorio respetuoso con el medio ambiente, más habitable, más igualitario y con una de las esperanzas de vida más altas de Europa. Por eso seguiremos promoviendo entre las y los guipuzcoanos modos de desplazamiento no solo sostenibles, sino también saludables, como el transporte público o la bicicleta. Con pequeños gestos cotidianos podemos ayudar a construir el futuro que queremos para Gipuzkoa», ha reflexionado Azahara Domínguez.

Mercado Birzikleta

Por otro lado, quienes deseen sacar a la venta bicis, patinetes, ruedas, guantes, maillots, cascos... en el mercado de segunda mano Birzikleta (día 20) pueden depositar el material en la plaza de abastos este martes y jueves en horario de 11.30 a 12.30 y de 17.00 a 19.00 horas.