Proyecto de energía undimotriz o de las olas en la ciudad portuguesa de Oporto. DV

Arrasate-Mondragón

La Politécnica participará en un proyecto europeo para innovar en energía marina

Mondragon Unibertsitatea colaborará en el proyecto COIN para desarrollo y la optimización de tecnologías de la energía de las olas o undimotriz

Kepa Oliden

Arrasate-Mondragón

Lunes, 15 de septiembre 2025, 20:15

Mondragon Unibertsitatea participará en un proyecto de innovación en el ámbito de la energía undimotriz o energía de las olas, una fuente de energía renovable que aprovecha la energía cinética y potencial contenida en las olas del mar para generar electricidad.

Según TU Lankide, Modragon Goi Eskola Politeknikoa formará parte del consorcio que reunirá a expertos de la industria y del mundo académico de toda Europa que colaborarán en el proyecto COIN. Tiene por objeto desarrollar innovaciones orientadas al control para futuros parques de energía undimotriz, y se lanzará oficialmente el próximo 1 de noviembre con el apoyo de la Comisión Europea en el marco del Programa Horizonte Europa.

Con un presupuesto total de 4 millones de euros, COIN reúne a nueve organizaciones líderes de toda Europa para ofrecer innovaciones de vanguardia orientadas al control que prometen mejorar la fiabilidad, la capacidad de supervivencia y la sostenibilidad de los futuros parques de energía undimotriz.

El proyecto será coordinado por la Universidad Técnica de Braunschweig (Alemania), y la participación de Mondragon Unibertsitatea, el proyecto tendrá una duración de 48 meses y su objetivo es que las tecnologías de energía oceánica alcancen el TRL 5 (Nivel de Preparación Tecnológica), acortando la distancia entre los prototipos y la viabilidad comercial.

Según el Dr. Christian Windt, coordinador del proyecto en la Universidad Técnica de Braunschweig, la energía undimotriz es una de las fuentes de energía renovable «más prometedoras», pero se enfrenta a «importantes obstáculos técnicos y económicos»: «COIN aborda estos problemas mediante la introducción de novedosas soluciones de control (hardware y software), esenciales para la construcción de parques de energía undimotriz eficientes y resilientes».

Innovaciones clave

El proyecto COIN proporcionará tres innovaciones principales.

Por un lado, un novedoso sistema de conectores (mecánicos y eléctricos) para amarres e infraestructura submarina, diseñado mediante un enfoque de Codiseño de Control (CCD) para limitar los picos de carga y prevenir daños.

Asimismo, proporcionará un sistema de predicción de olas en tiempo real mejorado con IA, que utiliza técnicas híbridas de detección de olas (radar y boyas), lo que permite realizar pronósticos precisos segundo a segundo.

Y en tercer y último lugar, procurará un marco de control y monitorización del estado basado en gemelos digitales, que integra la detección de fallos, el mantenimiento predictivo y la adaptación del sistema en tiempo real para maximizar la disponibilidad y el rendimiento energético.

Para demostrar y validar estas innovaciones, COIN utilizará el convertidor de energía undimotriz CETO, un absorbedor puntual totalmente sumergido que captura la energía del movimiento orbital de las olas bajo la superficie del mar.

