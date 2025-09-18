«No podemos seguir con más de 7 millones de inversiones sin ejecutar»

EAJ-PNV considera que Arrasate necesita «mayor eficiencia» en la ejecución del presupuesto y afirma que el 63% de las partidas del capítulo de inversiones está aún sin utilizar, 67 de 122 ·

DV Arrasate Jueves, 18 de septiembre 2025, 17:52 Comenta Compartir

El grupo municipal de EAJ-PNV en Arrasate ha expresado su preocupación por la baja ejecución del presupuesto de 2025, especialmente en el área de inversiones. A pesar de estar ya en septiembre, el capítulo de inversiones solo ha alcanzado el 50% de ejecución, con 63% de las partidas aún sin utilizar, 67 de 122, «lo que refleja una falta de planificación efectiva y compromiso real con el desarrollo de la ciudad» según destaca Ander Garay, portavoz jeltzale.

«Es difícil justificar año tras año subidas de impuestos y tasas con la excusa de que hacen falta para inversiones, cuando esas mismas inversiones no se ejecutan. El presupuesto no puede seguir siendo una lista de buenas intenciones que se queda en papel. Hace falta acción, no promesas vacías» remarca.

Desde EAJ-PNV señalan que varias partidas clave se repiten año tras año en los presupuestos, pero nunca se ponen en marcha, y como por ejemplo: la Transformación del Licenciado Otalora (presupuestos de 2024 y 2025); la reforma Gudarien plaza (presupuestos 2023, 2024 y 2025); los vallados para aumentar la seguridad para los encierros (presupuestos 2023, 2024 y 2025); la biblioteca de barrio de Santa Marina (presupuesto 2024 y 2025); el espacio vecinal de Musakola (presupuestos 2023, 2024 y 2025) y el parque Infantil de la Naturaleza de Santa Bárbara (presupuestos 2023, 2024 y 2025).

Partidas sin utilizar en 2025

Según EAJ-PNV en el presupuesto de 2025, siguen sin utilizarse partidas importantes como 736.000 € para bidegorris, 511.000 € para la reforma del BAZ; 91.000 € para la renovación de la fachada de la residencia Iturbide o 44.000 € para el proyecto de adecuación del parking de Zalduspe.

«No podemos seguir aceptando que proyectos fundamentales se repitan en cada presupuesto sin ejecutarse. No se puede justificar la parálisis con la 'falta de recursos' cuando hay 7 millones de euros sin utilizar en los presupuestos, y un remanente de más de 16 millones. Esto no es una cuestión de dinero, sino de falta de planificación y gestión eficaz».

Propuestas del PNV

Ante esta situación, EAJ-PNV ha formulado propuestas concretas para priorizar las partidas pendientes y cumplir con los compromisos adquiridos. En concreto cita 4 inversiones prioritarias a realizar antes de que termine el año 2025: la compra de vallas para mejorar la seguridad de los encierros para tenerlas a punto para las fiestas de San Juan de 2026; la adjudicación de las obras de la biblioteca del barrio de Santa Marina; la adjudicación de la obra de los bidegorris, de los que «no se ha construido ni un solo metro de bidegorri en toda la legislatura» sostiene Ander Garay; la adjudicación de las obras de acondicionamiento de la fachada de la residencia Iturbide, proyecto realizado «desde el año 2022», y la adjudicación de las obras del BAZ. «Desde que el Gobierno Municipal de EH Bildu aplicó la reducción horaria, no ha hecho ninguna mejora, y es necesario ejecutar este proyecto a corto plazo» ha señalado el portavoz nacionalista.

Además, los jeltzales proponen un plan de acción claro para que todas las partidas pendientes se incluyan en el presupuesto de 2026, con el compromiso de adjudicarse en los primeros dos meses del año.

Más transparencia y responsabilidad

EAJ-PNV también demanda mayor transparencia en la ejecución del presupuesto. «Tal como hace la Diputación Foral de Gipuzkoa, solicitamos que se publique el presupuesto aprobado por cada departamento, junto con su ejecución mensual, en la web municipal, para que la ciudadanía pueda comprobar en qué se gasta su dinero».

«La falta de ejecución de proyectos no solo es una señal de mala gestión, sino también una forma de perder la confianza de las y los arrasatearras. Es hora de ser transparentes, de cumplir lo prometido y de ejecutar los proyectos que realmente importan para el futuro de Arrasate» ha concluido Garay.