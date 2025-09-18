Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Han seleccionado la zona de Arimazuri, por ser un «espacio de transición significativo y por mostrar interés y voluntad de participación». OLIDEN

Arrasate-Mondragón

Plazabizi hará Arimazuri «más habitable» en un proceso participativo de dos años

El proyecto se presentará este viernes con una fiesta para concienciar sobre la movilidad activa e invitar a participar en el proceso comunitario

Kepa Oliden

Arrasate-Mondragón

Jueves, 18 de septiembre 2025, 20:13

La zona de Arimazuri será escenario de una iniciativa social innovadora durante los 2 próximos años. El proyecto Plaza Bizi, que se presenta esta ... tarde con una fiesta, es un proceso comunitario participativo que arrancará en octubre y cuyas principales metas son «recuperar los espacios públicos, fomentar la movilidad sostenible e implicar activamente a la comunidad del barrio». En palabras de Maddi Fernández de Larrinoa, responsable del proyecto, Plazabizi «no es solo un proyecto urbanístico: es un enfoque comunitario que combina inclusividad, seguridad y sostenibilidad para mejorar la vida de las personas».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Una mujer de Arrasate fallece en un accidente de bicicleta en Ecuador
  2. 2 La cola para probar un pintxo de tortilla en San Sebastián, a debate: «Es un bar como cualquier otro»
  3. 3 El restaurante de Gipuzkoa que Karlos Arguiñano recomienda tras cocinar su último plato en televisión
  4. 4 La emotiva despedida a un querido camarero de San Sebastián: «Qué bonito ha sido trabajar contigo»
  5. 5 Un tiburón azul en aguas de Hondarribia: «Los bañistas del puerto estaban preocupados»
  6. 6

    Dos detenidos por retener y agredir sexualmente a un hombre en una vivienda de Azkoitia
  7. 7 Su visita relámpago a Euskadi hace 18 años junto a Brad Pitt
  8. 8 Goia defiende el GOe: «No es un centro turístico; se convertirá en un edificio icónico de Donostia»
  9. 9 Goia responde a los ataques de Odón Elorza: «Espero no ser así cuando deje de ser alcalde»
  10. 10

    Una ertzaina destaca la «total dependencia» que una de las menores tenía del masajista de Altza acusado de agresión sexual

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Plazabizi hará Arimazuri «más habitable» en un proceso participativo de dos años

Plazabizi hará Arimazuri «más habitable» en un proceso participativo de dos años