Plazabizi hará Arimazuri «más habitable» en un proceso participativo de dos años

La zona de Arimazuri será escenario de una iniciativa social innovadora durante los 2 próximos años. El proyecto Plaza Bizi, que se presenta esta ... tarde con una fiesta, es un proceso comunitario participativo que arrancará en octubre y cuyas principales metas son «recuperar los espacios públicos, fomentar la movilidad sostenible e implicar activamente a la comunidad del barrio». En palabras de Maddi Fernández de Larrinoa, responsable del proyecto, Plazabizi «no es solo un proyecto urbanístico: es un enfoque comunitario que combina inclusividad, seguridad y sostenibilidad para mejorar la vida de las personas».

Newsletter

El proyecto tiene varios retos: replantear el uso del transporte (priorizar a los peatones, crear vías ciclistas y aparcamientos, mejorar el transporte público, reducir el uso de los coches, fomentar la movilidad colectiva...); fomentar la habitabilidad de los espacios (mejorar las zonas verdes, de juego y la accesibilidad. Siempre priorizando las necesidades de la comunidad y fomentando la reorganización de los espacios físicos); favorecer el cambio en los hábitos y percepciones (revisar los conceptos de tiempo y confort, fomentar la actividad física y la relación con la naturaleza), e impulsar modelos de colaboración (ciudadanía, instituciones, empresas...).

Entre los promotores de Plazabizi se encuentran la Fundación Gizabidea, el Ayuntamiento de Arrasate, ArantzazuLab, Arizmendi Ikastola, la Escuela Pública de Arrasate, el Consejo de Mayores de Arrasate, Athlon, Besaide, Ciclogreen, la Mancomunidad del Alto Deba, Emun, Fagor, Ikerlan, Maraka, Mondragon Unibertsitatea, Tipi y Txatxilipurdi. El proyecto está financiado por la Fundación Kutxa.

Replantearán el uso del transporte, fomentarán la habitabilidad de los espacios y promoverán modelos de colaboración

Para esta iniciativa han seleccionado la zona de Arimazuri, por ser un «espacio de transición significativo y por mostrar interés y voluntad de participación por parte de la comunidad local, incluyendo a vecinos y agentes». Además, no descartan que iniciativa pueda extenderse en el futuro a otros barrios o municipios.

El ámbito de intervención elegido para desarrollar el proceso Plazabizi es el entorno de Santa Bárbara, Arimazuri, 17 Emakume Kalea, Olandixo e Iturripe, (un espacio con una elevada saturación de tráfico), el campus universitario, dos centros educativos, empresas, centros comerciales y hosteleros y espacios naturales, lo convierten en un «espacio idóneo para el aprendizaje y la innovación social, ofreciendo materias valiosas para un país más sostenible».