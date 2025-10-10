El patrimonio arquitectónico industrial se pondrá en valor en una visita guiada

Arrasate-MondragónEl patrimonio arquitectónico industrial se pondrá en valor en una visita guiada
El Diario Vasco
Arrasate-Mondragón
Viernes, 10 de octubre 2025, 20:16
La arquitectura industrial de Arrasate, tanto la existente como la desaparecida, se pondrá en valor en la visita programada el sábado 18 de octubre. ... La iniciativa se enmarca dentro de las Jornadas Europeas del Patrimonio 2025, que organiza la Diputación Foral.
La visita se desarrollará bajo la guía de las expertas de Arrasate Zientzia Elkartea Anabel Ugalde y Pilar Askasibar. Será un recorrido gratuito que partirá a las 10.00 horas desde el arco de la Cerrajera próximo a Etxaluze. Precisamente la emblemática Unión Cerrajera y Elma serán dos de los ejes de la visita, pero en la misma también se mencionarán otras empresas históricas como Mondragón Cerrajera Metalúrgica (MCM), el desaparecido matadero, o el de La Industrial Mondragonesa o cucharera, cuya imponente arquitectura desapareció para siempre.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión