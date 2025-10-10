Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Desaparecida fachada art-decó de la cucharera, frente al hospital. AZE

Arrasate-Mondragón

El patrimonio arquitectónico industrial se pondrá en valor en una visita guiada

Arrasate-Mondragón

Viernes, 10 de octubre 2025, 20:16

La arquitectura industrial de Arrasate, tanto la existente como la desaparecida, se pondrá en valor en la visita programada el sábado 18 de octubre. ... La iniciativa se enmarca dentro de las Jornadas Europeas del Patrimonio 2025, que organiza la Diputación Foral.

