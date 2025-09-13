Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

La concejala de Elkarrekin Eva Abuin, el concejal de Hacienda Joseba Ezpeleta y el de obras, servicios y mantenimeinto Kepa Urteaga. OLIDEN

Arrasate

«Quien menos tenga, pagará menos»

El Gobierno municipal propone un sistema tributario progresivo para 2026 que es un «salto cualitativo y un hito histórico» en fiscalidad

Kepa Oliden

Arrasate-Mondragón

Sábado, 13 de septiembre 2025, 20:37

El Gobierno municipal EH Bildu-Elkarrekin propone implantar en 2026 un sistema de bonificaciones fiscales progresivas para que «quien menos tenga, menos pague». Los ... criterios de progresividad se aplicarían en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI), el Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM) y las tasas del polideportivo. Se trata de una decisión «valiente» que llega «después años hablando de fiscalidad progresiva en plenos y comisiones». Eva Abuin, de Elkarrekin-Podemos, recalcaba que la «primera vez que un gobierno pone sobre la mesa una propuesta concreta; en este sentido, es un salto cualitativo y estamos ante un hito histórico».

