«Quien menos tenga, pagará menos»

El Gobierno municipal EH Bildu-Elkarrekin propone implantar en 2026 un sistema de bonificaciones fiscales progresivas para que «quien menos tenga, menos pague». Los ... criterios de progresividad se aplicarían en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI), el Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM) y las tasas del polideportivo. Se trata de una decisión «valiente» que llega «después años hablando de fiscalidad progresiva en plenos y comisiones». Eva Abuin, de Elkarrekin-Podemos, recalcaba que la «primera vez que un gobierno pone sobre la mesa una propuesta concreta; en este sentido, es un salto cualitativo y estamos ante un hito histórico».

El concejal de Hacienda Joseba Ezpeleta explicaba que los arrasatearras «tributarán en función de su capacidad económica». Para ello el ayuntamiento ha realizado previamente un estudio completo de la situación socieconómica del municipio: niveles de renta de la población, por familias, por sexos... Y también, a través de Lanbide, se ha determinado el número de perceptores de ayudas sociales.

Según datos de 2024, la renta media personal en Arrasate fue de 26.749 euros (31.751e euros en hombres y 22.001 euros en mujeres). Un 2,42% de la población (530 personas) percibe la Renta de Garantía de Ingresos, y un 1,07% recibió Ayudas de Emergencia Social.

Así, en base a la renta (IRPF) y el patrimonio bancario y financiero de la unidad familiar, el ayuntamiento aplicará un sistema progresivo de bonificaciones fiscales.

Ezpeleta enumeraba a modo de ejemplo que Rentas inferiores a 16.000 euros tendrán un 90% de bonificación; si es entre 16.000 y 18.000 euros, del 60%; y así irá decreciendo progresivamente hasta un tope de renta a partir del cual no se concederán bonificaciones.

Ezpeleta cifraba el impacto económico de este nuevo sistema de bonificaciones progresivas para las cuentas consistoriales de 2026 «en 25.000 euros más con respecto a 2025. «Si en 2025 se han concedido bonificaciones por importe por 21.800 euros en los tres tributos referidos, en 2026 su importe ascendería a 47.000 euros, lo que equivale al 0,38% de las cuentas del ayuntamiento».

En el caso del impuesto de vehículos, hoy por hoy solo dos personas se benefician de una bonificación del 75% por razón de su renta; con el nuevo sistema progresivo pasarán de 2 a ser 46 beneficiarios. Si el impacto económico hoy es de 225 euros, el año que viene será de 4.700 euros.

Pero, del mismo modo, en el caso los ciudadanos con rentas altas, actualmente hay 21 personas con recibos bonificados. Con el nuevo sistema progresivo 19 de ellos perderán es bonificación al superar el umbral de renta. Así el impacto económico pasaría de 2.900 euros a ser 4.900 euros.

Si actualmente hay 10 recibos con el 90% de bonificación, el año que viene habrá 22. De conceder 2.700 euros en bonificaciones su volumen económico ascenderá a 5.000 euros.

Tasa de agua

Aunque las bonificaciones beneficiarán a los colectivos más vulnerables, el resto de la ciudadanía soportará una subida del 2% en tasas e impuestos municipales. Un incremento acorde con al previsión del IPC para el ejercicio de este año.

La que mayor subida experimentará será la tasa de agua, con un 5%. Este incremento obedece, según Ezpeleta, debe a alza aplicada por el Consorcio de Aguas de Gipuzkoa (2,3% para 2026) y al coste de instalar contadores digitales (1,33 millones de euros).

Pero la principal novedad vendrá de la mano de los cambios en la tarifación del consumo de agua. La tasa de agua se cobra en dos tramos tarifarios: uno común hasta 50 metros cúbicos y otro, penalizado, a partir de ese volumen.

El Gobierno municipal propone aplicar una tarifa por el número de personas empadronadas en la vivienda, a razón de 10 metros cúbicos por persona. Así en una vivienda con 4 personas, los primeros 40 metros cúbicos se abonarán con el precio del tramo inferior de la tasa, y solo si se superan los 50 metros cúbicos se aplicarán la tasa del tramo superior. Se trata de una medida para «que tiene por objeto fomentar el ahorro de agua» señalaba Ezpeleta, quien recordó que 10 metros cúbicos «equivalen a 10.000 litros, 3.300 al mes y más de 100 litros al día».