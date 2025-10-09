Kepa Oliden arrasate. Jueves, 9 de octubre 2025, 20:28 Comenta Compartir

Las ordenanzas fiscales estrenarán un sistema tributario progresivo en 2026. El documento aprobado por el pleno corporativo esta semana incorpora una nueva normativa sobre bonificaciones fiscales que permitirá que las familias con menos recursos paguen menos.

Los criterios de progresividad se aplicarán al Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI), al de Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM) y a las tasas de las instalaciones deportivas.

El IBI se considerará un servicio básico, mientras que el IVTM y los servicios deportivos se considerarán no básicos. Se tendrán en cuenta la renta y el patrimonio de la unidad familiar. Para ello se utilizarán los datos de la declaración del IRPF y los límites del patrimonio bancario. Además, en determinados casos se aplicarán deducciones adicionales: en familias monoparentales, en casos de víctimas de violencia de género o cuando haya miembros con una discapacidad superior al 33 por ciento.

Propuestas de la oposición

Las ordenanzas fiscales de 2026 incorporan varias propuestas de la oposición, en concreto de EAJ-PNV, pero aun así el gobierno municipal EH Bildu-Elkarrekin no concitó el respaldo de PNV y PSE-EE, que votaron en contra del documento pese a compartir la filosofía del sistema tributario progresivo propuesto por el gobierno municipal.

La subida general del 2% de tasas e impuestos municipales –en función del IPC– cuando el ayuntamiento atesora «16 millones en el banco» y el «sobrecoste» en la tasa de basura, fueron los motivos del voto en contra de PNV y PSE-EE.

En cualquier caso, desde el gobierno municipal recordaron que entre las propuestas jeltzales incorporadas al documento de las ordenanzas fiscales aprobado, figuran las de eximir del incremento general de 2% a las tasas correspondientes al Mercado de Abastos, el centro de día Atartean y la apertura de nuevos establecimientos. Finalmente, también se aprobó la propuesta jeltzale de aplicar una bonificación del 50 por ciento en las obras para convertir bajos comerciales en vivienda.

Desde el gobierno señalaron que «hemos integrado aquellas propuestas adecuadas para el municipio y económicamente viables, y eso se refleja en el resultado final. Algunas propuestas no podían aceptarse porque habrían supuesto profundizar en el déficit de los servicios, empeorando las finanzas municipales», advirtió Joseba Ezpeleta.