Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Arrasate-Mondragón

La ordenanza de terrazas, en camino

El Consistorio presenta el borrador de la primera ordenanza de terrazas que entrará en vigor en el municipio el próximo año

Kepa Oliden

Arrasate-Mondragón

Sábado, 11 de octubre 2025, 20:47

Comenta

Los arrasatearras, y muy especialmente los residentes en vecindarios con bares, han recibido con «esperanza y agradecimiento» la noticia de la promulgación en un ... futuro próximo de una ordenanza reguladora de terrazas. Se establecerá por fin una normativa que determinará los deberes y obligaciones que corresponden a cada parte en este espinoso asunto.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Golpe al aeropuerto de Bilbao: una aerolínea estadounidense anuncia una nueva ruta a Nueva York desde el norte de España
  2. 2

    «Estoy preparada y decidida para ser alcaldesa de Donostia»
  3. 3

    «Estuve más de cuatro años de interna y la familia no me pagaba el sueldo mínimo»
  4. 4

    La guipuzcoana Sapa adquirirá una segunda planta en EE UU y ampliará su impacto industrial en Euskadi
  5. 5

    Siete horas de música gratuita para dar a Hondarribia «cierto nervio y empuje cultural»
  6. 6 El incendio de un camión con bebidas obliga a cerrar durante varias horas la AP-8 en Astigarraga
  7. 7

    El vestíbulo del TAV de la estación de Atotxa tendrá una zona comercial abierta al público
  8. 8 La hamburguesería que abre en San Sebastián su primer local en Euskadi: «Los donostiarras son muy exigentes»
  9. 9 El cierre por enfermedad de un conocido comercio de Irun
  10. 10 El funcionario del País Vasco francés que ha hecho desaparecer una fortuna millonaria de dinero público sin dejar rastro

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco La ordenanza de terrazas, en camino

La ordenanza de terrazas, en camino