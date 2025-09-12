Optimismo entre los comerciantes por la buena afluencia a Merkemerkaua

«Yo siempre me acerco a echar un vistazo» señalaba una clienta asidua de la feria de stock Merkemerkaua de primavera-verano. Y como ella, ... son muchos, tanto hombres como mujeres, los que se acercan a escudriñar entre los colgadores dispuestos en el exterior de las tiendas. Los saldos y las rebajas, «algunas por encima del cincuenta por ciento», como indicaba una dependienta, constituyen una buena ocasión para dar con alguna prenda o calzado a precio interesante.

Los comerciantes de la asociación Ibai-Arte se mostraban contentos con la afluencia de público. Inma, de KiliKolo, coincidía con Itziar, de Loramendi, en que las carpas son un elemento que «atraen a la gente».

La presente edición de Merkemerkaua arrancaba el jueves por «con bastante gente», decía Itziar. Quizá también porque, como comentaba una ciudadana, «nos apresuramos tratando de encontrar las mejores gangas antes de que 'vuelen'». Pero como señalaba una dependienta de Sikol, el muestrario que se expone en el exterior de la tienda «se va reponiendo».

Así pues, los comerciantes afrontan con optimismo la jornada 'reina' de la feria Merkemerkaua este sábado, día de compras por antonomasia.

Magia y circo

La jornada de este sábado contará además con añadido de un espectáculo de calle. Tras las actuaciones musicales de este viernes, este sábado será el turno de la magia del circo con el pasacalle de Zirkun Zirko, que recorrerá el centro a partir de las 12.00 partiendo de la Plaza 1 de Mayo. Malabaristas, equilibristas, acróbatas y artistas sobre monociclo, minibici o zancos llenaran las calles de color, ilusión y alegría en una cita pensada para sorprender al público y animar el ambiente comercial.