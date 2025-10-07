Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Jordi Calvo, coordinador del Centro Delàs de Estudios por la Paz.

Arrasate-Mondragón

Jordi Calvo hablará sobre el «rearme en Europa» invitado por Harreman ONG

El coordinador del Centro Delàs de Estudios por la Paz hablará este jueves en el aula magna de Kulturate sobre 'el negocio de matar'

Kepa Oliden

Arrasate-Mondragón

Martes, 7 de octubre 2025, 20:35

Comenta

La oenegé local Harreman ha invitado al coordinador del Centro Delàs de Estudios por la Paz Jordi Calvo a pronunciar este jueves la conferencia ... titulada 'Rearme en Europa. El negocio de matar'. La disertación tendrá lugar en el aula magna de Kulturate a las 18.30 horas.

