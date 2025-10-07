Jordi Calvo hablará sobre el «rearme en Europa» invitado por Harreman ONG

La oenegé local Harreman ha invitado al coordinador del Centro Delàs de Estudios por la Paz Jordi Calvo a pronunciar este jueves la conferencia ... titulada 'Rearme en Europa. El negocio de matar'. La disertación tendrá lugar en el aula magna de Kulturate a las 18.30 horas.

Cuando se cumplen dos años de los atentados de Hamás y de la despiadada ofensiva del Estado israelí contra el pueblo palestino, la escalada de violencia parece estar incrementándose a nivel global. Y la respuesta de Europa a este clima prebélico mundial, es la de armarse hasta los dientes. «¿Es este el camino hacia la paz? ¿Es el rearme la solución a los conflictos? Hasta un niño sabe que un arma no es la mejor herramienta para hacer amigos. ¿Qué hay verdaderamente detrás de esta escalada armamentística?» Desde Harreman ONG consideran «muy necesario estar informados de los verdaderos intereses que se esconden detrás de la militarización de las sociedades. Qué hay detrás de las guerras. Conocer quién y cómo se beneficia del sufrimiento ajeno».

El Centro de Estudios por la Paz JM Delàs es una entidad independiente de análisis de paz, seguridad, defensa y armamentismo dedicada a realizar investigación e incidencia política y social bajo un prisma de cultura de paz, sobre los efectos negativos del militarismo y los conflictos armados.

La oenegé local Harreman estima «muy valioso» el trabajo que desarrolla recabando y analizando información sobre la financiación y el comercio de armas, y trabajando por el desarme y la paz.

«Tendremos entre nosotros a Jordi Calvo, coordinador del Centro, para que nos explique cuáles son las causas y consecuencias de este rearme europeo: comercio de armas, financiación de la industria armamentista, gasto militar, beneficios del genocidio Palestino...». Desde Harreman apuntan que «hablaremos de soluciones y campañas como 'Fin al comercio de armas con Israel'».

Jordi Calvo es economista e investigador sobre movimientos sociales, paz, armamentismo y economía de defensa.

Es, además, doctor en Paz, conflictos y desarrollo por la Cátedra Unesco de Filosofía por la Paz de la UJI de Castellón. Técnico investigador del Centro de Estudios por la Paz JM Delàs (Justicia i Pau), coordina la campaña sobre la banca armada. Es miembro del Centro de Estudios de Movimientos Sociales de la Universitat Pompeu Fabra (UPF) y del Instituto Interuniversitario de Desarrollo Social y Paz (IUDESP) de la Universitat Jaume I (UJI)