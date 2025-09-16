Iturripe, más que un polideportivo

El nuevo Iturripe será «más que un polideportivo». La alcaldesa Maider Morras presentó este martes el proyecto de las nuevas instalaciones de Iturripe, más ... de 12.000 m2 de edificio de polideportivo rodeados de un amplio espacio verde y sostenible, en conexión con una ribera del Aramaio naturalizada. Será, como dijo la alcaldesa, un parque público y de estancia para disfrute de toda la ciudadanía.

Iturripe Berria será además un lugar para iniciativas culturales, sociales y para la celebración de comidas populares.

El salto cualitativo en el modelo del Arrasate del futuro» que constituye este proyecto no se materializará antes de 2028. Según la concelaja la de Urbanismo Garazi Etxeberria, las obras podrían arrancar en verano de 2026 con un plazo de ejecución que rondaría dos años y medio. El Ayuntamiento baraja una inversión inicial de 24 millones, aunque el precio definitivo se conocerá en noviembre.

Garazi Etxeberria resaltó que las obras serán complejas y habrá que demoler los edificios actuales, desviar parte del cauce y transformar grandes superficies asfaltadas en zonas verdes.

Gimnasio de 650 metros

El futuro polideportivo de Iturripe contará con el gimnasio público más grande del municipio. 650 m2 equipados con «los más modernos aparatos de musculación y cardio», tal y como anunció el concejal de deportes Mikel San Miguel.

Contará además con dos frontones, uno abierto al público y otro cerrado detrás otro, para uso clubes y alquiler. Ambos situados en la planta baja.

En la planta -1 habrá una zona para clubes y que dispondrá de una cancha principal de 1.700 m2 y capacidad para más de 400 espectadores, 16 vestuarios, almacenes para clubes, un tatami de unos 200 m2 y un gimnasio para los propios clubes.

En la planta primera habrá una segunda cancha, también de 1.700 m y aforo para otros 400 espectadores, almacenes deportivos, vestuarios y oficinas para personal técnico.

En la segunda planta se ubicará el referido gimnasio de 650 m2. Y en la tercera planta se acondicionará salas polivalentes para cursos, entrenamientos puntuales o formación y acceso a una terraza sobre el frontón.

El nuevo Iturripe no sustituirá a Musakola, pero descentralizará significativamente las instalaciones polideportivas. Así, en Iturripe desarrollarán su actividad deportiva los clubes de baloncesto, balonmano, fútbol sala, hockey, judo y deportes de contacto, gimnasia rítmica, pelota y los centros escolares.