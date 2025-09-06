Otra explicación del origen de Jainko desde la filología

Sábado, 6 de septiembre 2025, 20:53 Comenta Compartir

El doctor en Filología Borja Aristimuño, basándose en trabajos de reconstrucción fonológica realizados por el académico de Euskaltzaindia Joseba Lakarra asevera que Jainko forma una familia de palabras con Jaiki (levantarse) y Jaitsi (bajar).

Según esta teoría habría una raíz *DIN con un significado impreciso que combinada con otros fonemas formarían estas tres palabras:

- E-DA-*DIN-TZI =Jaitsi

-E-DA-*DIN-KI =Jaiki

-E-DA-*DIN-GO= Jainko.

Por lo tanto dios sería la divinidad que o bien bajó o fue enviado de arriba (jaitsi) o bien se levantó (jaiki) de la tierra.

En opinión del profesor Ramón Ugalde esta «explicación fantasiosa no tiene mucho sentido. Para los mineros de Mietzerreka un dios que tiene capacidad (AL) de facilitar la abundancia (DI) es mucho mas lógico». Y se pregunta: «¿Valerio de Tiro sería un comerciante de origen fenicio que realizó la ofrenda al dios local? Es posible que con la llegada del cristianismo Jainko evolucionara a Jaungoiko y Valerio a San Valerio».