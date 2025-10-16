EAJ-PNV exige «acciones inmediatas» ante la ola de accidentes con patinetes

El grupo municipal de EAJ-PNV ha exigido la adopción de «acciones inmediatas» que atajen la ola de accidentes con patinetes eléctricos que se ... vienen registrando en los últimos tiempos. Proponen la realización de controles policiales diarios, la colocación de carteles informativos en zonas clave, y el desarrollo de una ordenanza para regular el uso de patinetes eléctricos a principios del próximo año.

La preocupación por el «uso descontrolado de los patinetes eléctricos» en Arrasate ha alcanzado niveles «alarmantes», según el PNV, especialmente tras un «trágico incidente ocurrido el pasado sábado, día 11, en el que un perro perdió la vida al ser atropellado por uno de estos vehículos».

Este suceso, aseguran desde el PNV, ha reavivado el debate en la localidad, donde ya son numerosos los vecinos preocupados por la creciente velocidad y frecuencia con la que circulan los patinetes en zonas peatonales, especialmente en el casco antiguo.

Durante el pleno del pasado martes, día 7, el portavoz jeltzale Ander Garay planteó la necesidad de que el Gobierno municipal de EH Bildu y Elkarrekin Arrasate regule el uso de estos vehículos, una propuesta que fue recibida positivamente, aunque sin especificar plazos. Ante la situación de inseguridad creciente, el grupo municipal EAJ-PNV ha decidido presentar tres medidas concretas para garantizar la seguridad de los ciudadanos.

En primer lugar, un control policial. El PNV solicita que la Policía Local realice controles diarios durante los próximos tres meses para identificar y multar a las personas usuarias de patinetes eléctricos que circulen por zonas no permitidas.

En segundo lugar, información visible. Solicitan la colocación de carteles informativos en puntos clave de la localidad, especialmente en el centro histórico, recordando que los patinetes eléctricos no deben ser utilizados en áreas peatonales.

Y en tercer lugar, promulgar una regulación definitiva mediante una ordenanza específica que regule el uso de los patinetes eléctricos, con el objetivo de aprobarla a principios del próximo año y ponerla en marcha de inmediato.

«Es urgente que EH Bildu y Elkarrekin Arrasate tomen cartas en el asunto para evitar que se produzcan más accidentes o situaciones peligrosas. Numerosos vecinos ya nos han expresado su preocupación, y debemos actuar con rapidez», destacaba Ander Garay.

Desde el PNV consideran que «es esencial una respuesta inmediata para garantizar la seguridad en las calles de Arrasate y evitar que la situación empeore. La propuesta está diseñada para ser aplicada en el corto plazo, con la esperanza de que el Ayuntamiento actúe con la rapidez que el tema requiere. Tendemos la mano para ayudar en su desarrollo e implementación».

Ordenanza de tráfico

La concejala de Urbanismo Garazi Etxeberria replicaba al PNV en el último pleno que «una de las acciones contempladas dentro del Plan de Movilidad es la redacción de la Ordenanza de Tráfico, en la que se incluyen todo tipo de vehículos, también los Vehículos de Movilidad Personal como patinetes, bicicleta...».

Etxeberria explicó que la idea es promulgar una normativa para que «todo esto se regule», y señaló que «el primer borrador ya está solicitado, y, una vez lo tengamos entre manos, hablaremos», emplazó al PNV.