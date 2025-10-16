Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Un hombre circula en patinete eléctrico por una zona peatonal. OLIDEN

Arrasate-Mondragón

EAJ-PNV exige «acciones inmediatas» ante la ola de accidentes con patinetes

Revela el atropello mortal de un perro sucedido el pasado sábado, día 11, y solicitan controles policiales diarios y una ordenanza municipal

Kepa Oliden

Arrasate-Mondragón

Jueves, 16 de octubre 2025, 20:31

El grupo municipal de EAJ-PNV ha exigido la adopción de «acciones inmediatas» que atajen la ola de accidentes con patinetes eléctricos que se ... vienen registrando en los últimos tiempos. Proponen la realización de controles policiales diarios, la colocación de carteles informativos en zonas clave, y el desarrollo de una ordenanza para regular el uso de patinetes eléctricos a principios del próximo año.

