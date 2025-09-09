Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Vista panorámica del centro urbano de Arrasate OLIDEN

El Ayuntamiento de Arrasate espera la declaración de zona tensionada en las próximas semanas

El consistorio presentó la solicitud el pasado 30 de mayo

DV

Arrasate

Martes, 9 de septiembre 2025, 11:33

En las próximas semanas el Ayuntamiento de Arrasate espera que el Gobierno Vasco tome la decisión de declarar el municipio como zona tensionada del mercado ... de vivienda. Según los representantes municipales, esta designación será un paso decisivo para garantizar el derecho de la ciudadanía a acceder a una vivienda asequible.

