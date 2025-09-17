Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Arrasate

Un cuestionario ayudará a diseñar el plan de acción para impulsar el uso del euskara

El Diario Vasco

arrasate.

Miércoles, 17 de septiembre 2025, 20:00

El Consistorio iniciará este año el proceso para diseñar el plan de acción que impulse el uso del euskera en Arrasate. Para ello, considera «muy importante» recoger la opinión de la ciudadanía: analizar la situación actual del euskera en el pueblo y definir las líneas de trabajo de cara al futuro. Habrá varias maneras de participar, y una de ellas será rellenando un cuestionario on line disponible en la web municipal.

«La promoción del euskera es un reto estratégico, porque es la base de nuestra identidad y la clave de nuestro desarrollo futuro. Mantener viva la lengua refuerza la cohesión social», ha afirmado Joseba Ezpeleta, concejal de Euskera.

Si el año pasado se elaboró un plan para promover y reforzar el uso del euskera en la administración, en esta ocasión se trata de un plan para fomentar la lengua en el municipio y en la calle. «El desafío que plantea este plan es mucho mayor, por eso la participación de la ciudadanía y de las personas euskaltzales será imprescindible en esta primera fase del proyecto».

