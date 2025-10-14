Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Arrasate

La convocatoria de paros afectará a servicios públicos y el urbano se reducirá un 30%

El Diario Vasco

Arrasate.

Martes, 14 de octubre 2025, 20:37

Debido a los paros convocados para hoy en apoyo a Palestina los servicios municipales podrían verse interrumpidos. Por ejemplo, permanecerán cerrados la Biblioteca Municipal y los polideportivos de Musakola, Iturripe y Uarkape de 11.00 a 15.00 y de 19.00 a 22.00.

Además, durante la jornada podrían suspenderse otros servicios municipales, como el BAZ.

En cualquier caso, se garantizarán los servicios mínimos, entre ellos el servicio de entierros e incineraciones del cementerio municipal y el servicio de transporte urbano. Este último, sin embargo, podría reducir su actividad y frecuencia en un 30 por ciento. En consecuencia, los horarios mínimos del servicio de autobuses para mañana serán los siguientes. Línea 1 08.35, 10.35, 12.35, 14.35, 16.35, 18.35, 19.35, 20.35 Línea 2: 08.15, 10.15, 12.15, 14.15, 16.15, 18.15, 19.15, 20.15.

Centros escolares

Por otro lado, Arizmendi Ikastola se sumará a la huelga y suspenderá sus clases en sus 12 centros del Debagoiena, donde cumplirán los servicios mínimos exigidos por ley. Los paros afectarán a 300 docentes, 3.000 escolares y 1.900 familias.

Arrasate Herri Eskola, por su parte, también verá interrumpido su normal funcionamiento debido a la huelga de los monitores de la jangela y de los autobuses. Los docentes harán huelga de forma individualizada. Los paros afectará a 626 escolares de Erguin, Bedoñabe y Musakola.

