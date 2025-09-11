Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Miembros de la asociación fotográfica ArtGazki aprestando sus cámaras. ARTGAZKI

Arrasate-Mondragón

Convocan un concurso de fotografía para el calendario de Arrasate 2026

El Ayuntamiento y la asociación Artgazki colaboran en este certamen que se abrirá del 1 al 15 de octubre para seleccionar 13 imágenes

Kepa Oliden

Arrasate-Mondragón

Jueves, 11 de septiembre 2025, 20:44

El Ayuntamiento y la asociación fotográfica Artgazki vuelven a ir de la mano para recabar las imágenes que mejor reflejen la diversidad de Arrasate, ... así como sus barrios. Esos serán al menos los aspectos que se valorarán positivamente en el III Concurso de Fotografía para el calendario de Arrasate 2026, cuyo plazo de presentación de trabajos se abrirá del 1 al 15 de octubre.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Te puede interesar

