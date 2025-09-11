Convocan un concurso de fotografía para el calendario de Arrasate 2026

El Ayuntamiento y la asociación fotográfica Artgazki vuelven a ir de la mano para recabar las imágenes que mejor reflejen la diversidad de Arrasate, ... así como sus barrios. Esos serán al menos los aspectos que se valorarán positivamente en el III Concurso de Fotografía para el calendario de Arrasate 2026, cuyo plazo de presentación de trabajos se abrirá del 1 al 15 de octubre.

Se enviarán vía mensaje electrónico a la dirección egutegia@arrasate.eus indicando en el asunto 'Egutegirako argazki lehiaketa' e incluyendo en el mensaje los datos del autor (nombre y apellidos, dirección, teléfono y lugar y fecha de la fotografía).

Las mismas, que deben ser necesariamente horizontales, no tendrán que estar relacionadas con un tema concreto, pero sí deberán estar realizadas en Arrasate, entre octubre de 2024 y el 15 de octubre próximo en que se cierra el plazo.

El certamen fotográfico tiene por objeto recabar imágenes del municipio con los que ilustrar el calendario del año que viene, y los aficionados pueden ya ir aguzando el ingenio para obtener las 13 imágenes –una por mes más la portada– que tendrán cabida en el almanaque municipal. Los autores cuyas fotografías resulten seleccionadas recibirán sendos bonos por valor de 150 euros para gastar en comercios de la localidad.

Cada participante podrán presentar como máximo hasta 6 fotografías. Pero en todo caso, como máximo, se premiarán 2 obras por concursante.

El certamen está abierto a toda persona mayor de 16 años y los fotografías a concurso deberán tener una resolución de 250 ppp y unas dimensiones como mínimo equivalente al formato A4.

Jurado

Un jurado compuesto por 6 miembros –dos representantes del ayuntamiento, 2 representantes de la asociación Artgazki, un representante de Ibai Arte y un representante de hosteleros– fallarán el certamen.

Además de los aspectos relativos al municipio y a la calidad de la fotografía, el jurado tomará en consideración criterios para dar coherencia y cuerpo al calendario.