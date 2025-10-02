El consistorio y SOS Racismo organizan sesiones informativas sobre extranjería

Kepa Oliden arrasate. Jueves, 2 de octubre 2025, 20:18 Comenta Compartir

La problemática jurídica y personal que se ven obligadas a sobrellevar las personas migrantes será tratada en profundidad en tres sesiones informativas sobre extranjería organizadas conjuntamente por el ayuntamiento y SOS Racismo. La primera de ellas tendrá lugar este próximo miércoles 8 de octubre y se titula 'Vivir y migrar con nuevas reglas: análisis del reglamento de extranjería'.

El 5 de noviembre se abordará el tema 'derechos de las trabajadoras del hogar', y la tercera y última sesión, el 4 de diciembre, versará sobre el tema 'de extranjeras a ciudadanas: el camino hacia la nacionalidad'.

Todas las sesiones serán impartidas por SOS Racismo y se desarrollarán en la sala Jokin Zaitegi de Kulturate a las 18.00 horas.

El ayuntamiento y SOS Racismo Gipuzkoa han impulsado este ciclo de sesiones informativas con el objetivo de aportar información práctica y abrir una reflexión social en torno a la normativa de extranjería.

El propósito no es únicamente explicar la normativa, sino también ofrecer una mirada crítica y pedagógica sobre los obstáculos y derechos a los que se enfrentan muchas personas migrantes.

Así, el ciclo abordará temas concretos y de actualidad, en función del contexto y del momento. Se explicarán los procedimientos legales relacionados con la Ley de Extranjería, pero también otras cuestiones que inciden en los procesos de integración social y laboral de las personas migrantes.

«Desde el ayuntamiento tenemos claro que pondremos a disposición todas las herramientas y recursos necesarios para promover el empoderamiento y el bienestar de las personas migrantes. Un compromiso que quedó reflejado de manera clara en el II Plan de Convivencia y Diversidad aprobado en 2023, y en el que seguimos trabajando», ha señalado Jasone Giraldo, concejala de Bienestar Social.

Mirada práctica

La edición de 2025 ofrecerá una mirada práctica y accesible al recorrido jurídico y personal que atraviesan las personas migrantes en el Estado español, analizando tres momentos principales.

En primer lugar, la llegada: las opciones que se abren cuando no se dispone de permiso de residencia o trabajo.

En segundo lugar se ahondará en los derechos laborales, poniendo el foco especialmente en la situación de las trabajadoras de hogar y de cuidados de origen extranjero, visibilizando la precariedad y la lucha por el reconocimiento de sus derechos.

Y en tercer lugar, la cuestión de la nacionalidad, como parte del proceso de arraigo y participación social.

Esta iniciativa, aunando la perspectiva jurídica y social, busca impulsar el conocimiento y la reflexión en torno a los derechos de las personas migrantes, en favor de una sociedad más justa e inclusiva.