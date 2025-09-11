El ciclo acústico Oreixe enfila su recta final con el proyecto de Peru Altube como cierre

El Diario Vasco Arrasate. Jueves, 11 de septiembre 2025, 20:44

El ciclo musical Oreixe enfila su segundo y último fin de semana con los conciertos de los bilbaínos Airu, hoy viernes, los valencianos Star Trip, mañana sábado, y la actuación del joven talento local Peru Altube, que cerrará el programa con su proyecto personal 'Neguko izarrak'. Los eventos, como siempre, tendrán lugar en el auditorio de Juan Arzamendi Musika Etxea a las 19.30 con la entrada a 5 euros.

Sentimentalismo, melodías pegadizas y una profunda voz son los tres pilares de la banda bilbaína Airu. Ahora presentan su nuevo EP 'Yo no sé nada! nada!!!', cinco nuevas canciones en las que se inclinan hacia un sonido más electrónico y un imaginario estético más sombrío, aunque manteniendo la esencia de sus letras luminosas y ritmos bailables.

Star Trip es un grupo valenciano de power rock que presenta 'Velocidad»' su nuevo disco que en poco más de media hora condensa todas sus virtudes: la energía de sus guitarras eléctricas, unos estribillos llenos de luz y unas brillantes armonías vocales.

El arrasatearra Peru Altube cerrará Oreixe Akustikoa el domingo con su proyecto 'Negu izarrak' su trabajo de fin de grado de Interpretación de Batería.

Traerá al escenario cinco composiciones propias y sendos temas, con arreglos, de Mikel Laboa ('Nagu hurbilak') y Xabier Lete ('Izarren hautsa'). «Se trata de un concepto que fusiona el jazz y la cultura vasca, tomando como base la improvisación». El formato de la actuación incluye batería, guitarra, bajo, piano, saxo tenor y trompeta, y voz.