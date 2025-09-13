Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Arrasate

La caída del reciclaje penaliza la tasa de basura

Sábado, 13 de septiembre 2025, 20:37

La tasa de basura experimentará en 2026 un incremento del 3,6%, que se suma a la del 38% del año pasado. La directiva europea establece que este servicio no puede ser deficitario. La mala noticia, apuntaba el concejal Joseba Ezpeleta, es que «si se mantienen la caída de las tasas de reciclaje, el coste del tratamiento de residuos continuará al alza, y en consecuencia la fiscalidad de la tasa de basura seguirá subiendo para cubrir los costes crecientes. Hay que dejar claro que cuanto más reciclemos más disminuirá la tasa de basuras, y al contrario, cuanto menos reciclemos más pagaremos por la basura».

diariovasco La caída del reciclaje penaliza la tasa de basura