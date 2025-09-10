Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Arrasate

Bolo-boloa, haur jolasak eta txokolatada bihar Erguingo jaiak hasteko

El Diario Vasco

arrasate.

Asteazkena, 10 iraila 2025, 20:15

Bolo-boloa, haur jolasak eta txokolatadarekin hasiko dira bihar Usaetxe plazan arratsaldeko 17:15ean Erguin auzoko jaiak. Haurrentzako txokolatada jubilatuen egoitzan izango da, eta jolasak, Larrea plazan.

19:00etan txistulariak aterako dira eta 19:30ean pintxo-potea egongo da jubilatuen eskutik Usaetxen LDG Rock taldeak girotuta.

Gaueko 22:00etan, toki berean, 'Erguin BarikuRock' jaialdia hasiko da Perlata eta Marte Lasarte taldeen emanaldiekin.

Txikitxu-Arrostaitz

Larunbat goizean 11:00etatik aurrera puzgarriak eta aurpegi margoketa egongo dira Usaetxen. Eguerdiko 12:00etan Txikitxu Arrostaitz dantza taldeek saio bat eskainiko dute.

14:30ean paellada herrikoia egongo da Udalpe kalean(tiketarekin). Arratsaldean, Potx magoak saio bat emango du 17:30ean hasita Udalpe kalea, eta ondoren irristaketa lasterketak egongo dira Ixoturekin. Udalpe.

19:00etatik aurrera Dj Markel Goikoleak girotuko du arratsaldea, eta 21:00etan 'Txotx gaua' izango da. Afaria norberak eramanda eta sagardoa doan.

Igande goizean erraldoi eta gaiteroen kalejira abiatuko da Udalpetik 11:30ean, eta ondoren herri kirolak eta txalaparta tailerra izango dira Usaetxe plazan.

Publicidad

Top 50
  1. 1 La venta de una casa completa por 6.000 euros que asombra a quien la descubre: «Llevaba 20 años cerrada»
  2. 2 Wiliam Li, médico especialista en nutrición: «Dos tazas de chocolate caliente al mes duplican nuestras células madre»
  3. 3 Jóvenes de GKS intentan reventar el acto de apertura de curso de la EHU en Donostia
  4. 4 Mariló Montero y David Broncano protagonizan un tenso debate: «Lo que disfruto mucho de vosotros es la libertad%u2026 el adoctrinamiento, no»
  5. 5 Un trailer portacoches se queda atrapado bajo un puente en Oiartzun
  6. 6

    Alex Txikon, el alpinista vasco atrapado en el caos de Nepal
  7. 7 Ichiar Aragón se rinde a Hondarribia: «Su gente te enamora y tiene un no sé qué que atrapa»
  8. 8 Roba la cabeza tractora de un camión en Oiartzun, se da a la fuga por la AP-8 y se tira por un terraplén en Itziar
  9. 9

    Xabi Alonso y Sergio Francisco, de compañeros a rivales en los banquillos
  10. 10 5.200 euros por el medio queso de La Leze, el mejor Idiazabal

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Bolo-boloa, haur jolasak eta txokolatada bihar Erguingo jaiak hasteko