Bolo-boloa, haur jolasak eta txokolatada bihar Erguingo jaiak hasteko

ArrasateBolo-boloa, haur jolasak eta txokolatada bihar Erguingo jaiak hasteko
El Diario Vasco
arrasate.
Asteazkena, 10 iraila 2025, 20:15
Bolo-boloa, haur jolasak eta txokolatadarekin hasiko dira bihar Usaetxe plazan arratsaldeko 17:15ean Erguin auzoko jaiak. Haurrentzako txokolatada jubilatuen egoitzan izango da, eta jolasak, Larrea plazan.
19:00etan txistulariak aterako dira eta 19:30ean pintxo-potea egongo da jubilatuen eskutik Usaetxen LDG Rock taldeak girotuta.
Gaueko 22:00etan, toki berean, 'Erguin BarikuRock' jaialdia hasiko da Perlata eta Marte Lasarte taldeen emanaldiekin.
Txikitxu-Arrostaitz
Larunbat goizean 11:00etatik aurrera puzgarriak eta aurpegi margoketa egongo dira Usaetxen. Eguerdiko 12:00etan Txikitxu Arrostaitz dantza taldeek saio bat eskainiko dute.
14:30ean paellada herrikoia egongo da Udalpe kalean(tiketarekin). Arratsaldean, Potx magoak saio bat emango du 17:30ean hasita Udalpe kalea, eta ondoren irristaketa lasterketak egongo dira Ixoturekin. Udalpe.
19:00etatik aurrera Dj Markel Goikoleak girotuko du arratsaldea, eta 21:00etan 'Txotx gaua' izango da. Afaria norberak eramanda eta sagardoa doan.
Igande goizean erraldoi eta gaiteroen kalejira abiatuko da Udalpetik 11:30ean, eta ondoren herri kirolak eta txalaparta tailerra izango dira Usaetxe plazan.
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.