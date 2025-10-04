Banarte Teatro trae hoy al Amaia '¡Ese no!' en apoyo a la oenegé AMS por sus 25 años

El Diario Vasco arrasate. Sábado, 4 de octubre 2025, 21:02 Comenta Compartir

La compañía de teatro Banarte Antzerki Taldea traerá hoy domingo al escenario del Amaia antzokia (19.30h) la comedia '¡Ese no!'. Se representará, en apoyo a la oenegé local AMS Mundu Solidarioa'.

La ONG arrasatearra 'Activos por un mundo solidario' lleva 25 años apostando por la solidaridad, la cooperación y la educación, en aras de la transformación social para conseguir una sociedad enriquecida por la diversidad.

La recaudación de la función de esta tarde irá destinada al programa 'Nosotras/os también podemos' que impulsa la ONG en la localidad nicaragüense de Diriamba. El nombre del programa es una reivindicación sobre el aporte de las personas con discapacidad dentro de la sociedad y de su propio entorno cercano. AMS lleva 25 años abriendo espacios para visibilizar esta realidad.

Divertida comedia

'¡Ese no!' es una divertida comedia de relaciones humanas realizada por Banarte Antzerki Taldea bajo la dirección de Sonia Villamor, con un texto de Rafa Herce inspirado en la obra de Alexander Patellière y Matthieu Delaporte 'Le Prénom'.

La producción se ha sido realizada por los miembros de Banarte Antzerki Taldea y los y las colaboradoras habituales del grupo, con las siguientes fichas técnica y artística.

Argumento

El argumento de la obra '¡Ese no!' tiene como punto de partida una cena de amigos, en la que una de las parejas participantes está a punto de tener su primer hijo.

El juego que plantea el padre para que acierten el nombre de su primogénito abre un debate que se transforma en conflicto y hace que afloren viejas historias y situaciones que no hubieran querido ver la luz y que descubren la realidad oculta por la cotidianidad. Un hito importante en una amistad, hasta entonces, inquebrantable.

Protagonizan una serie de conflictos que se encadenan uno tras otro siendo cada cual más profundo, sorprendente, divertido e hilarante.