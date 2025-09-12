Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Arrasate

Las ayudas para la participación en el deporte escolar costearán el 90% de la matrícula

K. O.

arrasate.

Viernes, 12 de septiembre 2025, 20:48

La convocatoria de ayudas económicas para fomentar la participación infantil en el programa LEK de Deporte Escolar se abrirá este lunes, día 15. Esta línea de subvención tiene como objetivo fomentar la participación de los niños y niñas en el programa Leintz Eskola Kirola (LEK) de deporte extraescolar.

Las familias solicitantes que cumplan los requisitos recibirán un descuento del 90 por ciento en el pago de la matrícula.

Para acceder a esta ayuda las familias deben residir en Arrasate y tener unos ingresos brutos máximos anuales de 21.200 euros en el caso de familias de dos personas; 27.560 euros en las tres personas, y 31.800 euros en las de cuatro.

Las familias solicitantes de esta ayuda económica deberán antes inscribir a los niños y niñas en el programa de deporte escolar. El plazo para apuntarse finalizará el día 21.

