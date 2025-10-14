El autobús urbano podría reducir mañana su frecuencia en un 30%

DV Arrasate Martes, 14 de octubre 2025, 16:18 Comenta Compartir

Debido a los paros convocados en apoyo a Palestina para mañana miércoles, algunos servicios municipales podrían verse interrumpidos o suspendidos. Por ejemplo, permanecerán cerrados la Biblioteca Municipal y los polideportivos de Musakola, Iturripe y Uarkape, en los siguientes horarios: de 11:00 a 15:00 y de 19:00 a 22:00. Y el autobús urbano reducirá su frecuencia un 30%

Además, durante el día podrían suspenderse otros servicios municipales, como el Servicio de Atención a la Ciudadanía (BAZ).

Servicios mínimos

En cualquier caso, se garantizarán los servicios mínimos, entre ellos el servicio de entierros e incineraciones del cementerio municipal y el servicio de transporte urbano. Este último, sin embargo, podría reducir su actividad y frecuencia en un 30 %. En consecuencia, los horarios mínimos del servicio de autobuses para mañana serán los siguientes:

Línea 1: 08:35, 10:35, 12:35, 14:35, 16:35, 18:35, 19:35, 20:35

Línea 2: 08:15, 10:15, 12:15, 14:15, 16:15, 18:15, 19:15, 20:15

Centros escolares

El profesorado de los 12 centros escolares pertenecientes a Arizmendi Ikastola repartidos por Arrasate, Aretxabaleta y Eskoriatza se sumará a la huelga. Sólo se prestarán los servicios mínimos exigidos por la ley. En total 300 docentes de la ikastola harán huelga mañana, y afectará a 3.000 escolares y a 1.900 familias. Los maestros en huelga llama a participar en las movilizaciones convocadas para mañana.

La organización estudiantil Ikama ha convocado una concentración a las 12.00 en la Herriko plaza. Y La iniciativa ciudadana Gernika-Palestina ha convocado una manifestación que partirá a las 19.30 desde la Herriko plaza

Por su parte, los profesores de Arrasate Herri Eskola que se sumen a la huelga lo harán a título particular al no ser vinculante para todos los docentes. Quienes sí se sumarán a la huelga serán los monitores de la jangela y de los autobuses escolares, con lo que no habrá ni comedor ni transporte público para acudir a los centros públicos de Erguin, Bedoñabe y Musakola.. La huelga afectará a 626 escolares de estos 3 centros.