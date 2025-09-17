Arrasate Blues Band regresa con Paul San Martín y Martí Elías este viernes en bar Monte

El Diario Vasco Arrasate. Miércoles, 17 de septiembre 2025, 20:00

Arrasate Blues Band regresa con el concierto que el dúo Paul San Martín (piano y voz) y Martí Elías (batería) ofrecerán este viernes a las 19.00 horas en el bar Monte.

Este concierto debía celebrarse anteriormente en el Monte, pero debido al mal tiempo se trasladó al Taupa. Ahora, se recupera la cita original con toda la energía y cercanía que caracteriza a la banda local.

La Arrasate Blues Band es la agrupación que hace posible que por el festival y los escenarios de la villa pasen figuras internacionales del género, como Mingo Balaguer o Nico Wayne Toussaint, entre muchos otros.

El dúo formado por San Martín y Elías ofrecerá un repertorio que combina composiciones propias de Paul con una cuidada selección de clásicos del blues, logrando un directo intenso, elegante y lleno de sentimiento.

El concierto está organizado por Ibai-Arte enmarcado en la programación de Arrasate Blues, con la colaboración del Ayuntamiento de Arrasate.