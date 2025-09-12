Algorithmics acerca la programación a jóvenes en Parque Tecnológico GARAIA Más de 40 personas han participado en las jornadas de puertas abiertas con talleres gratuitos para edades entre 6 y 17 años

Varios niños durante las sesiones de introducción a la programación, inteligencia artificial y diseño de videojuegos en el Parque Tecnológico Garaia

DV Arrasate Viernes, 12 de septiembre 2025, 09:34

Parque Tecnológico Garaia ha sido sede entre el 2 y el 9 de septiembre de las jornadas de puertas abiertas organizadas por Algorithmics. Más de 40 jóvenes han participado en clases prácticas de Python, programación visual y el módulo Caballero del Código para los más pequeños, donde han podido aprender introducción a la programación, inteligencia artificial y diseño de videojuegos, adaptados por edades. El objetivo ha sido acercar las competencias digitales a las nuevas generaciones, en un entorno dinámico y accesible, para que sean capaces de entender la tecnología sobre la que están basadas la mayoría de aplicaciones y programas con los que nos relacionados en nuestro día a día.

Las actividades se han desarrollado de forma gratuita, en horarios flexibles de mañana y tarde, en compañía de madres y padres, facilitando la asistencia de las familias interesadas en explorar la oferta formativa que se ofrecerá en PTGaraia, de la mano de Algorithmics, para el curso 2025-2026.

Con esta iniciativa, Parque Tecnológico Garaia refuerza su papel de sensibilización en el área tecnológica y de innovación, entre las personas más jóvenes con una oferta de actividades extraescolares en colaboración con Algorithmics.

Algorithmics, por su parte, consolida su compromiso con la formación tecnológica desde edades tempranas, apostando por una educación alineada con los retos del entorno digital.