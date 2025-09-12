Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Varios niños durante las sesiones de introducción a la programación, inteligencia artificial y diseño de videojuegos en el Parque Tecnológico Garaia DV

Algorithmics acerca la programación a jóvenes en Parque Tecnológico GARAIA

Más de 40 personas han participado en las jornadas de puertas abiertas con talleres gratuitos para edades entre 6 y 17 años

DV

Arrasate

Viernes, 12 de septiembre 2025, 09:34

Parque Tecnológico Garaia ha sido sede entre el 2 y el 9 de septiembre de las jornadas de puertas abiertas organizadas por Algorithmics. Más de 40 jóvenes han participado en clases prácticas de Python, programación visual y el módulo Caballero del Código para los más pequeños, donde han podido aprender introducción a la programación, inteligencia artificial y diseño de videojuegos, adaptados por edades. El objetivo ha sido acercar las competencias digitales a las nuevas generaciones, en un entorno dinámico y accesible, para que sean capaces de entender la tecnología sobre la que están basadas la mayoría de aplicaciones y programas con los que nos relacionados en nuestro día a día.

Las actividades se han desarrollado de forma gratuita, en horarios flexibles de mañana y tarde, en compañía de madres y padres, facilitando la asistencia de las familias interesadas en explorar la oferta formativa que se ofrecerá en PTGaraia, de la mano de Algorithmics, para el curso 2025-2026.

Con esta iniciativa, Parque Tecnológico Garaia refuerza su papel de sensibilización en el área tecnológica y de innovación, entre las personas más jóvenes con una oferta de actividades extraescolares en colaboración con Algorithmics.

Algorithmics, por su parte, consolida su compromiso con la formación tecnológica desde edades tempranas, apostando por una educación alineada con los retos del entorno digital.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Pablo Iglesias y el colegio privado de sus hijos, entre el bulo de Twitter y la realidad de la hemeroteca
  2. 2 Una empresa guipuzcoana cambia de manos tras ser comprada por un fondo de inversión gallego
  3. 3 Así es la villa más lujosa y cara de la costa de Gipuzkoa, con piscina infinita y vistas incomparables
  4. 4

    Scientia reclama 17 millones a Educación por el cierre de sus colegios en San Sebastián y Bilbao
  5. 5 La actriz que trabajó con George Clooney y que anuncia su embarazo desde San Sebastián
  6. 6

    Euskadi estudia formar a los migrantes «en origen» para que lleguen «cualificados» al mercado laboral vasco
  7. 7

    Las familias vascas tendrán en 2026 hasta 20 semanas de permiso retribuido por hijo
  8. 8 Laporte y Athletic de Bilbao anuncian el regreso del central francés con ritmos donostiarras y en euskera
  9. 9 Nina Mariani, arquitecta: «Los jóvenes están recuperando este elemento de las viviendas abandonado por la generación anterior»
  10. 10 Premio millonario en una localidad de Gipuzkoa gracias a la Bonoloto: «Es la primera vez que damos un premio tan gordo»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Algorithmics acerca la programación a jóvenes en Parque Tecnológico GARAIA

Algorithmics acerca la programación a jóvenes en Parque Tecnológico GARAIA