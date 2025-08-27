La UDA rendirá homenaje a Fito este sábado en el amistoso contra el Durango

AretxabaletaLa UDA rendirá homenaje a Fito este sábado en el amistoso contra el Durango
Txalapartaris, txistularis y dantzaris participarán en el homenaje, en el que sonará la sirena
El Diario Vasco
Aretxabaleta
Miércoles, 27 de agosto 2025, 20:53
La Unión Deportiva Aretxabaleta (UDA) rendirá tributo este sábado a su incansable colaborador Javier Etxeberria Uribesalgo 'Fito', fallecido el 17 de julio. El homenaje ... tendrá lugar con ocasión del partido amistoso de pretemporada que el equipo local de Tercer División disputará contra el Cultural de Durango a las 12.30 horas en el campo de Ibarra.
Será una merecida despedida a quien durante tantos años fue entregado colaborador del club de fútbol atxabaltarra. La dirección, exjugadores y toda la 'familia' UDA, así como familiares y amigos de Javier Etxeberria se reunirán en este homenaje en el que participarán txalapartaris, txistularis y dantzaris, y en el que sonará la sirena en memoria del desaparecido Fito.
